美國德州音樂節人群推擠至少8死逾300傷　現場混亂畫面曝光

第3屆「天文世界音樂節」（Astroworld Festival）於11月5日在美國德州侯斯頓NRG公園揭幕，一天內兩度出事，5日下午已因數百人爭相入場發生「人踩人」意外，豈料晚上重演類似情況，舞台下多人推擠導致傷亡。當地消防局局長表示，就醫傷者中最年輕者僅10歲。



Astroworld Festival是美國說唱歌手Travis Scott創立的音樂節，為記念兒時喜歡的同名遊樂場。音樂節2020年因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情取消，所以2021年復辦時歌迷對此反應十分熱烈，據說10萬張門券在半小時內售罄。現場有約5萬名觀眾。

侯斯頓消防局局長佩納（Samuel Peña）稱意外在晚上9時至9時15分左右發生，觀眾開始衝向舞台，引起恐慌，一些人因呼吸困難而昏厥。

佩納稱，就醫傷者最年輕者僅10歲。

有人接受心肺復甦法急救，可惜返魂乏術。事件中至少8人死亡。

有線新聞網絡（CNN）稱，事發後逾300人在現場附近臨時設立的醫院就醫，有17人緊急送院就醫，當中10人是心臟病發。

At least 8 dead in 'mass casualty event' at Travis Scott Astroworld concert https://t.co/KT7JBJgAUI pic.twitter.com/PaOXudUe02 — New York Post (@nypost) November 6, 2021

根據社交媒體上流傳的影片，包括疑似死者選體的畫面。此外可見數十輛救護車抵達現場，多名醫護及工作人員正在照顧傷者。