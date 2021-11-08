COP26｜氣候大會距離閉幕不足一週　有進展亦有挑戰

第26屆聯合國氣候大會正在英國格拉斯哥舉行，大會至今已過了一半，進入第二星期。以下是大會至今已達成的協議項目。



印度承諾

遲遲未談及碳排放承諾的印度，在大會舉行前帶來消息。印度承諾將在2030年讓一半的電力產自可再生能源，並在2070年實現淨碳中和。

雖然印度2070的目標比中國還要晚，以印度的經濟發展程度相比之下，這目標仍值得肯定。特別是與全球第二大石油生產國沙特阿拉伯，與第二大天然氣供應商俄羅斯的承諾相比，印度的減排顯得更積極。

圖為11月5日，為於德國的科隆的燃煤發電站。（Reuters）

停止砍伐森林

會議首周100多個國家，包括中國、美國、俄羅斯、印尼及巴西，簽署並同意至2030年停止砍伐森林。協議還包括公私營提供資金，恢復受損土地及應對山火。

不過有批評指2014年各國亦達成過類似協議，但開發森林未有停止，特別是亞馬遜森林在巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）上任後，遭到大量砍伐。外界對新協議成效感憂慮。

減少排放甲烷

會議上約90個國家亦承諾，將在2030年將甲烷排放量從目前的水平減少最少30%。甲烷與二氧化碳同是溫室氣體，能力是二氧化碳的數十倍，但由於甲烷較二氧化碳容易消散，減少排放甲烷對控制全球氣溫上升有關鍵作用。

中國、印度和俄羅斯並未承諾減少甲烷排放。

淘汰使用煤碳

會上亦有達成減少使用，並在2030年逐步淘汰燃煤的協議。有40多個國家簽署承諾，包括歐洲最後一個燃煤大國波蘭，及多間主要銀行。銀行承諾將停止對燃煤提供融資。

然而其他燃煤大國，包括美國、中國、澳洲及印度均未有加入。美國仍有約五分之一的電力來自燃煤發電，中國能源供應約一半以上仍依賴煤炭。觀察認為，受到疫情影響，能源價格持續暴漲，中國、美國等多個大國暫停綠色能源轉型，重啟燃煤發電廠，以確保冬季能源供應需求。

中國、日本和韓國都相繼宣布，將不再為新的海外煤電項目提供資金。全球淘汰煤碳的進程仍將繼續進展，但風能、太陽能和地熱能等綠色能源一時無法補足多數國家經濟發展所需的能源缺口。