中國003航母或最快2022年2月下水　美媒：技術堪比美國航母

美國智庫對最新衛星圖片分析稱，中國最新的003型航母即將完工，最早可能於2022年2月下水。美媒稱，中國最新航母技術能力幾乎與美國航母相當。



據美國有線新聞網絡（CNN）11月9日報道，總部位於華盛頓的一家智庫對衛星圖像的分析顯示，中國最新的003型航母可能將很快下水。

從戰略與國際研究中心（CSIS）提供的衛星圖像中可以看到，10月23日，中國003型航母在上海江南造船廠即將完工，最早可能於2022年2月下水。

中國003型航母最新衛星圖片：

CNN稱，這艘中國最新航母技術能力幾乎與美國航母相當。

CSIS表示，中國003型航母主要的外部和內部組件，包括發電廠和飛機發射系統，似乎要麼已經完成，要麼即將完成。

分析人士補充說，在中國003型航母即將駛入長江之前，只需要安裝雷達和武器系統等少數附加項目。

CSIS在11月9日發表的評論中稱，「基於現有訊息和在江南（造船廠）的觀察進展，作者估計003型將在大約3到6個月後下水。」

這艘航母將是中國的第三艘航母，也是第二艘國產航母。但與遼寧艦和山東艦不同，專家表示，中國003型航母將採用更先進的飛機發射技術，類似於美國航母使用的彈射系統。

CSIS中國項目高級研究員富奈爾（Matthew Funaiole）表示，003型航母將是中國軍方「首次涉足現代航空母艦」。

他指出，這是中國向前邁出的非常重要的一步。