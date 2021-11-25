孟加拉及尼泊爾等3國將脫離最不發達國家行列

聯合國大會11月24日通過關於孟加拉（Bangladesh）、老撾（Laos）和尼泊爾（Nepal）脫離最不發達國家（least developed country，LDC）行列的決議。它們從這個類別「畢業」後，將成為「發展中國家」。



新華社24日引述決議稱，按照聯合國發展政策委員會的提議，考慮到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情衝擊因素，給予三國五年「準備期」（preparatory period）。這一期限超過通常的三年。

根據聯合國的資料，*人均收入達1,230美元是從LDC過渡成為「發展中國家」的其中一個要求。

*基於3年的人均國民總收入（ gross national income per capita）平均估值計算。



決議強調，從最不發達國家類別「畢業」對有關國家而言是一個重要里程碑。決議同時重申，從最不發達國家類別除名不應導致發展計劃、方案和項目中斷或逆轉。

包括孟加拉國、老撾和尼泊爾在內，目前全球共有46個最不發達國家，其中大多數在非洲。

聯合國發展政策委員會（CDP）隸屬於聯合國經社理事會（ECOSOC），向理事會提供政策建議，並負責考察最不發達國家情況，每三年審議一次最不發達國家名單。