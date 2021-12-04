英國記者質疑民眾無法以選票撤換領導人　中國國務院回應

美國民主峰會即將召開，中國加大宣傳力度反擊美國。針對「中美民主孰優孰劣」，「中國選民無法把領導投下台」的問題，中方做出回應。



北京時間12月4日上午，中國國務院新聞辦公室發布《中國的民主》白皮書，並舉行新聞發布會，邀請相關負責人介紹白皮書有關情況。

在新聞發布會上，英國路透社記者提問稱，中國的全過程人民民主和美國的民主孰優孰劣。一個差別是美國政治人物當選後得接受選民的問責，選民如果認為他做得不好，可以在下屆選舉把他換掉，而中國的人民代表大會當選後，只需要做到令上級領導和黨的滿意，而選民即便對他的上級領導不滿意也沒法直接把領導投下台。請問對此有何評論？

2021年3月5日，中國第十三屆全國人民代表大會第四次會議在北京人民大會堂開幕。這是中國人大代表們在認真聽會。（新華社）

中央政策研究室副主任田培炎回應稱，比較中國的民主與美國的民主孰優孰劣，實踐最有說服力，人民最有發言權。

田培炎說，在美國的民主制度下，政治人物是利益集團的代理人，而不是代表大多數選民的利益和國家整體利益；為了選舉他們可以隨意許諾，當選後卻很少能兑現承諾。只要當選，選民就拿他們沒有辦法，只能等下一次選舉。「中國人民不喜歡更不需要這樣的民主。」

田培炎介紹稱，中國的民主，是中國共產黨領導下的全過程人民民主，各級黨員領導幹部履行職責過程中必須接受黨和人民全過程、全方位、全領域的監督，確保人民賦予的權力始終用於為人民謀利益。

「不管官多大、地位多高，一旦發現有違紀違法行為必將受到黨紀國法的嚴肅懲處，任何人都不能例外。」

對不能依法履職、發生違法違紀行為的人大代表，選民或者選舉單位可以依法取消代表資格或者進行罷免，不需要等到換屆選舉。

「這樣的民主，比美國的民主更廣泛、更真實、更管用。」

中國全國人大常委會副秘書長郭振華進一步解釋稱，中國的全過程人民民主有完備的制度、有具體的實踐，能夠保證選民或者選舉單位有效地監督他們選出的代表，切實防止像美國這樣選舉時漫天許諾、選舉以後無人過問的現象。