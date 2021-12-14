泰國擬明年徵收鹽稅勢遇阻力？民眾習慣「重口味」生產商或拒改變

泰國本擬2021年徵收鹽稅，但受包括新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在內原因影響，擬延至2022年實施。政府希望在未來10年，民眾每日鹽攝取量減少20%。



現時泰國人的鈉攝取量為每日3,636毫克，即約1.5茶匙，是世界衛生組織（WTO）建議的近兩倍（每日2,000毫克）。

泰國腎臟病學會主席Dr. Surasak Kantachuvesir披露政府有關計劃。他稱偏鹹的食物、腌製肉以及魚露，是泰國飲食文化。

心臟病及高血壓在泰國是常見的病症，而偏鹹飲食習慣會導致患上這些疾病的機會增加。Dr. Surasak Kantachuvesir稱他們看到患上末期腎衰竭的病人也增加。

政府的本意是好，但對業界構成挑戰。生產商料可能抗拒重新制定出品食份，因為這樣或會影響銷售。他們也可能將稅項轉嫁至消費者身上。

泰國人的飲食習慣也是一個問題。馬來西亞《星報》14日引述持份者及觀察家認為，泰國人常吃食品之一的即食麵，一包份量已佔世衛建議攝取量的80%。

有提供監管事務顧問服務的律師行代表Siradapat Ratanakorn引述調查稱，三分一受訪泰國人一日三餐都吃外食。人們傾向購買路邊攤販售賣的食物，而健康的選擇不多。Dr. Surasak Kantachuvesir稱，街邊食物佔泰國人每日鹽攝取量近一半。