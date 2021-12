西非國家布基納法索(Burkina Faso)北部12月23日發生疑是由武裝分子策動的襲擊,41人死亡。政府宣布自26日起全國哀悼兩天。



內文稱,死者包括支持政府打擊伊斯蘭武裝分子的民防部隊「保衛祖國志願者」(Volunteers for the Defence of the Motherland,VDP)成員。VDP有政府的資金支持,亦獲得政府提供訓練。

半島電視台26日引述當地媒體稱,武裝分子在該國北部靠近馬里(Mali)邊境的小鎮針對一個商隊發動襲擊。他們是由VDP護送。

政府在聲明稱,其中一名死者已被確認是約羅(Ladji Yoro),他是VDP的領袖之一。其他死者身份仍在確認中。

當局近月面對來自民間不滿的聲浪與示威,稱政府無力應對已肆虐薩赫勒大區(Sahel)4年的伊斯蘭武裝分子,導致逾百萬人被迫逃離家園。

布基納法索自2015年以來經常發生襲擊事件,安全形勢嚴峻。新華社11月22日稱,11月14日,一支憲兵分隊在該國北部薩赫勒大區蘇姆省(Soum)遭不明身份武裝分子襲擊,49名憲兵和4名平民喪生。這是該國保安部隊近年來遭受最嚴重的一次襲擊。