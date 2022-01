伊朗、委內瑞拉等國拖欠聯合國會費　遭褫奪大會表決權

聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)1月12日去信聯合國大會主席、馬爾代夫外長沙希德(Abdulla Shahid),指伊朗、委內瑞拉及蘇丹等國家拖欠會費,因此即時褫奪這些國家在聯合國大會的表決權。



美聯社報道,古特雷斯在信中表示,拖欠款項的國家包括伊朗、委內瑞拉、蘇丹、安提瓜和巴布達(Antigua and Barbuda)、剛果共和國(Republic of Congo)、幾內亞(Guinea)、巴布亞新幾內亞(Papua New Guinea)、瓦努阿圖(Vanuatu)。

根據聯合國憲章,成員國假如拖欠相等於或超過兩年會費總額,將喪失表決權,惟欠款原因是成員國控制範圍以外,聯合國大會則可以酌情處理,保留對方的投票資格。

古特雷斯的信中提到,伊朗、委內瑞拉、蘇丹分別需要支付1841萬美元(下同)、3985萬和近30萬,才可恢復表決權,而另外5國則要各自負擔7.5萬元。

伊朗在2021年1月亦一度因為拖欠會費而被禁止投票,但德黑蘭方面6月繳交最低還款額後獲解禁。伊朗當時批評美國維持對當地的制裁,導致無法在外國銀行帳戶取得資金,其後在韓國等地政府及銀行的協助下,總算籌得足夠費用。