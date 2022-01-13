伊朗、委內瑞拉等國拖欠聯合國會費　遭褫奪大會表決權

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）1月12日去信聯合國大會主席、馬爾代夫外長沙希德（Abdulla Shahid），指伊朗、委內瑞拉及蘇丹等國家拖欠會費，因此即時褫奪這些國家在聯合國大會的表決權。



美聯社報道，古特雷斯在信中表示，拖欠款項的國家包括伊朗、委內瑞拉、蘇丹、安提瓜和巴布達（Antigua and Barbuda）、剛果共和國（Republic of Congo）、幾內亞（Guinea）、巴布亞新幾內亞（Papua New Guinea）、瓦努阿圖（Vanuatu）。

根據聯合國憲章，成員國假如拖欠相等於或超過兩年會費總額，將喪失表決權，惟欠款原因是成員國控制範圍以外，聯合國大會則可以酌情處理，保留對方的投票資格。

古特雷斯的信中提到，伊朗、委內瑞拉、蘇丹分別需要支付1841萬美元（下同）、3985萬和近30萬，才可恢復表決權，而另外5國則要各自負擔7.5萬元。

伊朗在2021年1月亦一度因為拖欠會費而被禁止投票，但德黑蘭方面6月繳交最低還款額後獲解禁。伊朗當時批評美國維持對當地的制裁，導致無法在外國銀行帳戶取得資金，其後在韓國等地政府及銀行的協助下，總算籌得足夠費用。