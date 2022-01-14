中國海關總署：民營企業進出口更活躍　總值按年增長26.7%

據人民網報道，1月14日，中國國務院新聞辦公室於今天上午舉行新聞發布會，中國海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文介紹，2021年，以美元計價，中國進出口規模達到了6.05萬億美元，首次突破6萬億美元關口。

李魁文介紹，2021年中國的外貿進出口具體呈現五方面的特點：

一是年度進出口規模再上新台階，首次突破6萬億美元關口。2021年，以美元計價，中國進出口規模達到了6.05萬億美元，在2013年首次達到4萬億美元的8年後，年內跨過5萬億、6萬億美元兩大台階，達到了歷史高點。這一年的外貿增量達到了1.4萬億美元。

二是與主要貿易夥伴進出口均實現穩定增長，對「一帶一路」沿線國家進出口增速更快。2021年，中國前五大貿易夥伴依次為東盟、歐盟、美國、日本和韓國，對上述貿易夥伴進出口分別為5.67、5.35、4.88、2.4和2.34萬億元，分別增長19.7%、19.1%、20.2%、9.4%和18.4%。同期，中國對「一帶一路」沿線國家進出口增長23.6%，比整體增速高2.2個百分點。

三是貿易方式進一步優化，一般貿易進出口佔比超過6成。2021年，中國一般貿易進出口24.08萬億元，增長24.7%，佔61.6%，提升1.6個百分點；其中，出口13.24萬億元，增長24.4%；進口10.84萬億元，增長25%。同期，加工貿易進出口8.5萬億元，增長11.1%，佔21.7%。

四是外貿經營主體活力有效激發，民營企業進出口更加活躍。2021年，中國有進出口實績企業56.7萬家，增加3.6萬家。其中，民營企業進出口19萬億元，增長26.7%，佔48.6%，提升2個百分點。同期，外商投資企業進出口14.03萬億元，增長12.7%；國有企業進出口5.94萬億元，增長27.7%。

五是機電產品出口、進口均保持良好增勢。2021年，中國出口機電產品12.83萬億元，增長20.4%，佔出口總值的59%，其中自動數據處理設備及其零部件、手機、汽車分別增長12.9%、9.3%、104.6%。同期，進口機電產品7.37萬億元，增長12.2%，佔進口總值的42.4%，其中集成電路進口增長15.4%。