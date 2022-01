烏克蘭局勢｜防長：沒理由認為俄方會發動入侵

烏克蘭緊張局勢升溫,但有烏克蘭官員呼籲國民保持冷靜,或試圖安撫民眾的恐慌情緒。烏克蘭防長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)1月25日表示,沒有理由認為與俄羅斯的戰事迫在眉睫。



美媒《每日野獸》(The Daily Beast)報道,烏克蘭防長列茲尼科夫25日在基輔(Kyiv)與國會議員會面後表示,俄軍未有組成戰鬥群準備即時入侵,「從軍事角度來看,沒有理由認為明天會發生俄方入侵烏克蘭的事件。但這並不意味俄方未來不存在威脅。」

列茲尼科夫指出,外界對潛在入侵愈發擔憂的理由很簡單,就是「恐慌和恐懼是最容易點擊的」(Panic and fear is the most clickable.)。他強調,俄羅斯入侵烏克蘭在「物理上是不可能。」

《華爾街日報》1月20日報道,烏克蘭國家安全和國防委員會秘書丹尼洛夫(Oleksiy Danilov)受訪時也指,基於烏克蘭軍隊的規模、民眾的戰鬥意願和來自西方的壓力,軍事入侵對俄羅斯來說代價高昂。他說,俄羅斯有可能至少在短期內尋求加強網絡攻擊、挑釁、散佈虛假訊息和施加經濟壓力。

丹尼洛夫又稱,「他們(俄羅斯)將很難通過軍事手段實現目標。我認為,這並不可能,」「他們有一個多方面的計劃來破壞國內(烏克蘭)局勢。這是他們的首要任務。」

另外,對於美英德澳等國家1月23日宣布將外交官家屬從其駐基輔大使館撤出一事,烏克蘭外交部批評他們行動過早。總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)25日在Facebook針對此事表示,「這並不意味局勢升級不可避免」。