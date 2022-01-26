烏克蘭局勢｜防長：沒理由認為俄方會發動入侵

烏克蘭緊張局勢升溫，但有烏克蘭官員呼籲國民保持冷靜，或試圖安撫民眾的恐慌情緒。烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）1月25日表示，沒有理由認為與俄羅斯的戰事迫在眉睫。



美媒《每日野獸》（The Daily Beast）報道，烏克蘭防長列茲尼科夫25日在基輔（Kyiv）與國會議員會面後表示，俄軍未有組成戰鬥群準備即時入侵，「從軍事角度來看，沒有理由認為明天會發生俄方入侵烏克蘭的事件。但這並不意味俄方未來不存在威脅。」

列茲尼科夫指出，外界對潛在入侵愈發擔憂的理由很簡單，就是「恐慌和恐懼是最容易點擊的」（Panic and fear is the most clickable.）。他強調，俄羅斯入侵烏克蘭在「物理上是不可能。」

《華爾街日報》1月20日報道，烏克蘭國家安全和國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）受訪時也指，基於烏克蘭軍隊的規模、民眾的戰鬥意願和來自西方的壓力，軍事入侵對俄羅斯來說代價高昂。他說，俄羅斯有可能至少在短期內尋求加強網絡攻擊、挑釁、散佈虛假訊息和施加經濟壓力。

丹尼洛夫又稱，「他們（俄羅斯）將很難通過軍事手段實現目標。我認為，這並不可能，」「他們有一個多方面的計劃來破壞國內（烏克蘭）局勢。這是他們的首要任務。」

另外，對於美英德澳等國家1月23日宣布將外交官家屬從其駐基輔大使館撤出一事，烏克蘭外交部批評他們行動過早。總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）25日在Facebook針對此事表示，「這並不意味局勢升級不可避免」。