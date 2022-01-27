布林肯與王毅通話　美國聲明談到中美合作三個方向

中國國務委員兼外交部長王毅1月27日同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話，據美方聲明指，兩方就2021年11月「習拜會」後如何推進中美合作交換意見，包括管控戰略風險、衞生安全與氣候變化在內。



美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）1月26日發布聲明稱，布林肯在與王毅通話時，強調了俄羅斯進一步侵略烏克蘭所帶來的全球安全和經濟風險，並表示緩和緊張局勢和外交是負責任的前進道路。

聲明還稱，美中雙方還就2021年11月15日，美國總統拜登與中國國家主席習近平視頻會晤後，如何推進中美合作交換了意見，包括管控戰略風險、衞生安全與氣候變化在內。

2021年10月31日，在G20峰會舉行期間，美國國務卿布林肯（左）與中國外長王毅（右）在羅馬一家酒店舉行場邊會晤。（AP）

在兩方通話後，中美分別發表聲明，在有關布林肯指「俄羅斯侵略烏克蘭」，以及雙方討論中美合作方向等問題上，中國外交部的新聞稿未有提及。

根據中國外交部官網發布的新聞稿，布林肯強調，拜登在兩國元首會晤中闡述的立場沒有變化，美中既有利益交集的地方，也存在分歧，美方願以負責任的態度管控分歧。

布林肯說，美國的一個中國政策沒有改變。美方會為美運動員參加北京冬奧會加油，也祝願中國人民新春快樂。

布林肯通報美方在烏克蘭等問題上的立場。王毅表示，解決烏克蘭問題，還是要回到新明斯克協議這一原點上。王毅強調，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團為保障。俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決。

關於王毅要求美方停止干擾北京冬奧會、停止在台灣問題上玩火打牌，以及布林肯承諾美國一個中國政策沒有改變等內容，美方聲明沒有提及。