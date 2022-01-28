國際大屠殺遇難者紀念日　德國議長：疫情是反猶太主義「促進劑」

每年1月27日是緬懷大屠殺受難者國際紀念日，世界多地舉行紀念活動。德國聯邦議院議長巴斯（Baerbel Bas）稱，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情對反猶太主義有着像「促進劑」一樣的作用，她又形容反猶太主義已是迅速發展。



美聯社27日報道，巴斯表示：「反猶主義就在這裏，它不僅是處於極端邊緣，不只是在永遠無可救藥和網上某些反猶太主義的巨魔之中。」她表示，反猶主義已是整個社會的問題。

92歲、在波蘭出生的詩人比倫鮑姆（Halina Birenbaum）是大屠殺生還者，現居以色列，她在波蘭一場紀念活動上透過視像發言，她10歲時經歷德國入侵波蘭，13歲時被送到惡名昭彰的奧斯威辛集中營（Auschwitz-Birkenau），她曾被送到毒氣室，幸遇上機件故障，她大難不死。

1月27日具有紀念意義，蘇聯軍隊1945年1月27日解放奧斯維辛集中營，至2005年11月，聯合國大會指定1月27日為緬懷大屠殺遇難者的國際紀念日。納粹德軍曾在這個集中營殺害110萬人，當中大多為猶太人。

聯合國秘書長古特雷斯在紀念活動發言時表示，反猶太主義、反穆斯林的惡毒偏執、對基督徒的迫害、種族主義和反難民的仇恨，都已在公共話語中變得常態化，且網絡的「迴音室效應」常會把這些仇恨放大。