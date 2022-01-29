Omicron｜白宮預告：Omicron影響　美國1月非農就業數據或疲弱

財聯社1月29日報道，在下周即將發布美國1月非農就業報告數據前夕，白宮當地時間1月28日為市場提前預告，稱1月初由變種病毒Omicron引發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）激增可能會扭曲下周的非農就數據。



美國總統拜登（Joe Biden）的首席經濟顧問、美國國家經濟委員會主任布迪斯（Brian Deese）周五表示，美國勞工部收集就業數據的方式可能會對2022年1月的數據產生明顯影響，並可能顯示出更多的失業人口。

「政府對數據進行採樣的方式，是對每一周的數據進行快照（統計），」迪斯表示，「如果有人生病了一個星期，即使他們沒有被解僱，如果他們沒有得到帶薪病假，他們將不會被計入就業。」所以，美國人需要做好準備面對那些看起來有點奇怪的1月就業數據。

迪斯的評論凸顯了1月就業形勢的不確定性。歷史數據顯示，如果美國勞工統計局碰巧在新冠疫情高峰時期調查美國人的就業狀況，1月份就業人數的淨增幅可能會低於預期，甚至會出現下降。

迪斯說：「如果你考慮到1月初的Omicron變種，以及它對生病人數的影響，我們確實預計數據會有一些真正的變化。」

而根據已向公眾公布的人口數據推測，美國1月就業數據可能不會好看。

美國新冠肺炎疫情：圖為1月27日，維珍尼亞州羅阿諾克一間學校的家長和教師手持標語牌站在校園內。（AP）

美國人口普查局的上周發表的家庭傾向調查調查顯示，在去年12月29日至1月10日期間，超過1400萬的美國人沒有工作，部分是因為他們感染了新冠病毒，亦或是需要照顧感染者，或者是因為需要照顧不能去學校和託兒所的孩子。

「和去年12月初的調查相比，這個時期（1月初）因為新冠病毒而不去工作的人數出現了翻倍，並且這一數字已經和去年疫情最嚴重時期的數字相當，」穆迪首席經濟學家馬克·贊迪（Mark Zandi）在1月21日發布的貼文中寫道，「鑑於有這麼多工人失業，美國勞工統計局報告1月份就業率下降的可能性很大。勞工統計局用來估算當月就業數據的調查時間與人口普查的調查時間是重疊的。」

這些警告發出之際，一些華爾街經濟學家表示，他們預計1月份的數據將弱於前幾個月。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家謝潑德森（Ian Shepherdson）在1月20日寫道：「我們估計，在2月4日官方數據發布之前的這幾周，如果對數據進行修正，其結果將與私營部門就業人數減少約30萬的情況相符……儘管如此，重要的是要認識到，目前所有就業預測的誤差幅度都很大。」

美國新冠肺炎疫情：圖為1月26日，美國洛杉磯醫護人員在新冠病毒檢測站工作。（AP）

預期出現較大差異

由於疫情的影響，華爾街對就業數據的預測也變得更加艱難，不同投行的預測結果也變得大相徑庭。

截至周五，接受道瓊斯調查的經濟學家預計，美國1月份將新增19.9萬個就業。然而，富國銀行卻預計就業人數將淨減少10萬人。野村證券則認為，這一降幅將在5萬左右。

「Omicron本月對勞動力供應造成了嚴重壓力，因為很多工人被迫接受了隔離。」美國銀行經濟學家Aditya Bhave周二寫道，「我們注意到，因照顧患者或感染病毒而不工作的人中，有一半以上的人只有高中或以下學歷。由於這些人更有可能是領工資的工人，1月份非農就業數據存在明顯的下行風險。」

對華爾街和美國政府來說，有利的一面是，如果那些在1月份被標記為失業的人重返工作崗位，那麼2月份的就業可能會很強勁。

「Omicron衝擊可能是短暫的，」Bhave補充道，「相對於疫情的規模，因擔心感染或傳播新冠而不工作的人數的增幅非常温和。這表明，對新冠肺炎的恐懼對勞動力供應的不利影響正在普遍減弱。」