局克蘭局勢：烏東敵對雙方互控製造傷亡　頓巴斯遭多次炮擊

俄羅斯總統普京21日晚上簽署已法令承認烏克蘭東部兩區獨立，國會22日通過與烏東兩地區的友好條約。頓涅茨克當局稱俄軍已入境。烏東敵對雙方互相指責是對方攻擊導致人命傷亡。



俄衛網22日報道，位於烏克蘭東部頓巴斯（Donbass）、宣稱獨立的頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）遭迫擊炮攻擊。

俄衛網稱，烏軍半小時內向頓涅茨克3個居民區進行射擊，其中曾使用被禁用武器。

烏軍上午6時1分向2個居民區發射16發122毫米口徑炮彈和12發120毫米口徑迫擊炮彈，7時15分又對另1個居民點發射12發122毫米口徑炮彈。

盧甘斯克駐停火制度監督和協調聯合中心代表團22日上午錄得烏克蘭武裝力量5次違反停火制度，其中50分鐘內3度違反盧甘斯克停火制度。

總部位於荷蘭的新聞網站響鈴貓記者托勒在中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）稱，某些俄羅斯車輛上有個Z字。（TikTok@alinaslavita）

烏克蘭政府軍則指控烏東武裝進行近百次轟炸，在前線約40處開火。

烏克蘭國防部22日發聲明中稱21日烏克蘭東部遭到俄羅斯支持的分離分子的炮擊，造成兩名烏克蘭士兵死亡，另有12人受傷。

部門稱表示，烏克蘭國防軍21日錄得84個違反停火的行為，其中64個涉及《明斯克協議》所禁止的武器。 大部份暴力事件發生在盧甘斯克的接觸線沿線。

在22日的另一份聲明中，該部表示，在過去的5天，錄得對頓涅茨克和盧甘斯克地區民用物件的152個襲擊事件。部門稱，一名平民被殺，兩人受傷，另外3人有腦震盪。

部門稱表示在過去的5天總共有48所房屋、4所學校和教育機構以及11處基礎設施遭到破壞。