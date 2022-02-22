局克蘭局勢：烏東敵對雙方互控製造傷亡　頓巴斯遭多次炮擊

俄羅斯總統普京21日晚上簽署已法令承認烏克蘭東部兩區獨立，國會22日通過與烏東兩地區的友好條約。頓涅茨克當局稱俄軍已入境。烏東敵對雙方互相指責是對方攻擊導致人命傷亡。
俄衛網22日報道，位於烏克蘭東部頓巴斯（Donbass）、宣稱獨立的頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）遭迫擊炮攻擊。
俄衛網稱，烏軍半小時內向頓涅茨克3個居民區進行射擊，其中曾使用被禁用武器。
烏軍上午6時1分向2個居民區發射16發122毫米口徑炮彈和12發120毫米口徑迫擊炮彈，7時15分又對另1個居民點發射12發122毫米口徑炮彈。
盧甘斯克駐停火制度監督和協調聯合中心代表團22日上午錄得烏克蘭武裝力量5次違反停火制度，其中50分鐘內3度違反盧甘斯克停火制度。
Convoy of Russian tanks and heavy armored vehicles with the symbol Z (possibly an identification code for airforce) is advancing towards the border in the Belgord region on the border with Ukraine.#Ukraine #Russia #UkraineCrisis #biden #putin #euro #dollar #europe #usa #adfc pic.twitter.com/uNflLotaCk— ADFC Futures/Forex (@ADFCFUTUREFOREX) February 20, 2022
烏克蘭政府軍則指控烏東武裝進行近百次轟炸，在前線約40處開火。
烏克蘭國防部22日發聲明中稱21日烏克蘭東部遭到俄羅斯支持的分離分子的炮擊，造成兩名烏克蘭士兵死亡，另有12人受傷。
部門稱表示，烏克蘭國防軍21日錄得84個違反停火的行為，其中64個涉及《明斯克協議》所禁止的武器。 大部份暴力事件發生在盧甘斯克的接觸線沿線。
在22日的另一份聲明中，該部表示，在過去的5天，錄得對頓涅茨克和盧甘斯克地區民用物件的152個襲擊事件。部門稱，一名平民被殺，兩人受傷，另外3人有腦震盪。
部門稱表示在過去的5天總共有48所房屋、4所學校和教育機構以及11處基礎設施遭到破壞。