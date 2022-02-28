中國銀行分行已停向俄羅斯提供資金

美歐對莫斯科實施全面的新制裁，包括將俄羅斯一些銀行踢出全球主要支付系統——環球銀行金融電信協會（SWIFT）。英國媒體2月28日消息顯示，中國銀行新加坡分行停止為俄羅斯石油貿易提供資金。



據英媒2月28日報道，一位知情消息人士透露，由於擔心俄羅斯入侵烏克蘭後的西方制裁，中國銀行新加坡分行已經停止為涉及俄羅斯石油和俄羅斯公司的交易融資。

在這之前，拜登（Joe Biden）政府一位高級官員2月27日確認，到目前為止，中國似乎沒有幫助俄羅斯逃避西方對莫斯科入侵烏克蘭而實施的金融制裁，「最新跡象表明，中國沒有救助」。

2022年2月27日，美國白宮發言人普薩基再次呼籲中國譴責俄羅斯，強調「這不是旁觀的時候」。（AP）

這位美國政府官員說，最近有消息稱，中國一些銀行已經停止為從俄羅斯購買實物商品開具信用證，這是一個積極的訊號。「這表明，就像多年來的模式一樣，中國傾向於尊重美國的制裁舉動」。

與此同時，美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）2月27日稱，中國已經實施了一些由美國和其盟友針對俄羅斯入侵烏克蘭而進行的制裁，並發表了有利於烏克蘭主權的言論。

不過，普薩基認為北京方面需要採取更多行動。「這不是旁觀的時候。現在是發聲並譴責普京（Vladimir Putin）總統的行為和俄羅斯入侵一個主權國家的時候」。

普薩基特別提到，美國總統拜登最近還未和中國領導人習近平通話，但不排除在未來通話的可能性。「歷史正在被書寫，中國領導層很重要的一步就是要審視他們自己，真正評估他們打算站在哪裏」。