韓國山火蔓延逾8,500公頃林地燒毀　全國範圍發最高級別火險預警

韓國慶尚北道一座山3月4日發生火災，持續向其他地區蔓延，有多地一同燃燒之勢，逾6,000人需撤離。韓國消防廳5日首次在全國範圍發出最高級別火險預警。
起火的山丘位於慶尚北道蔚珍郡北面斗川里，在4上午11時左右起火，一度蔓延至韓蔚核電廠附近，所幸未造成損失。
火勢之後蔓延至江原道三陟市，並一度擴散影響到三陟市一液化天然氣生產基地。江原道江陵市和寧越郡亦於當天下午及晚上出現山火。
韓國相關部門下達一級全國動員令。4日下午，山林廳啟動森林火災三級響應。
韓國消防廳5日首次面向全國發佈最高級別火險預警。消防廳表示，前一天發生的東南部山火，已向北蔓延至江原道地區。
有關方面預料乾燥天氣持續，且大風不減。在慮及本屆總統選舉缺席投票正在全國各地進行，因此決定將全國火險預警提升至最高級別「嚴重」。韓國火險氣象預警分為注意、警戒、嚴重3個級別。
消防廳相關人士稱全國範圍發佈最高級別火險預警尚屬首次，這意味當前火險形勢嚴峻。
截至5日中午，受火災影響的山林面積已達8,571公頃（相當於大約451個維多利亞公園），至少153個民宅及53處倉庫等建築物被毀，超過6,000人疏散，所幸暫無傷亡報告。
中央廣播電視總台記者在前方採訪中了解到，有受災民眾在避險過程出現骨折等傷情。
韓國政府稱希望在5日傍晚前控制住火勢。不過因當地天氣乾燥、風勢未歇，滅火工作難度不小。