韓國山火蔓延逾8,500公頃林地燒毀　全國範圍發最高級別火險預警

韓國慶尚北道一座山3月4日發生火災，持續向其他地區蔓延，有多地一同燃燒之勢，逾6,000人需撤離。韓國消防廳5日首次在全國範圍發出最高級別火險預警。



起火的山丘位於慶尚北道蔚珍郡北面斗川里，在4上午11時左右起火，一度蔓延至韓蔚核電廠附近，所幸未造成損失。

火勢之後蔓延至江原道三陟市，並一度擴散影響到三陟市一液化天然氣生產基地。江原道江陵市和寧越郡亦於當天下午及晚上出現山火。

韓國相關部門下達一級全國動員令。4日下午，山林廳啟動森林火災三級響應。

韓國消防廳5日首次面向全國發佈最高級別火險預警。消防廳表示，前一天發生的東南部山火，已向北蔓延至江原道地區。

韓國山火：圖為位於韓國海邊的蔚珍郡發生山火後，從2022年3月6日的航拍照可見，大量民房被毀。（AP）

有關方面預料乾燥天氣持續，且大風不減。在慮及本屆總統選舉缺席投票正在全國各地進行，因此決定將全國火險預警提升至最高級別「嚴重」。韓國火險氣象預警分為注意、警戒、嚴重3個級別。

消防廳相關人士稱全國範圍發佈最高級別火險預警尚屬首次，這意味當前火險形勢嚴峻。

2022年3月4日，韓國慶尚北道蔚珍郡一座山發生山火，波及江原道的三陟市（圖為三陟市的山火）。韓國5日部署近2,000名消防員和部隊成員，以對抗一場席捲東部沿海地區並一度威脅到一座核電站及一座液化石油氣廠的山火。（AP）

截至5日中午，受火災影響的山林面積已達8,571公頃（相當於大約451個維多利亞公園），至少153個民宅及53處倉庫等建築物被毀，超過6,000人疏散，所幸暫無傷亡報告。

中央廣播電視總台記者在前方採訪中了解到，有受災民眾在避險過程出現骨折等傷情。

韓國政府稱希望在5日傍晚前控制住火勢。不過因當地天氣乾燥、風勢未歇，滅火工作難度不小。