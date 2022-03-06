芬蘭總統訪美：「已準備好討論加入北約的可能」

當地時間3月4日，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）訪問美國在白宮與美國總統拜登（Joe Biden）會面。據衛星通訊社報道，尼尼斯托表示已準備好討論芬蘭加入北約的可能性。

據白宮披露的信息，拜登表示將致力於幫助芬蘭自衛，二人已經協調一致地對俄羅斯做出反應。芬蘭總統則表示，希望與拜登的會面能進一步加強兩國關係。

據霍士新聞（Fox News）報道，尼尼斯托在接受時表示，「無論在芬蘭還是在瑞典，我們的形勢都發生了變化。根據調查結果，我們首次看到大多數人支持這點。我們現在對於同本國議會討論這個問題持開放態度」。

Thank you, @POTUS @JoeBiden, for the long and candid discussion in the Oval Office. I look forward to taking new steps in strengthening the Finnish-American relationship. pic.twitter.com/LZsl7GIp7Z — Sauli Niinistö (@niinisto) March 4, 2022

芬蘭和俄羅斯共享1,248公里的邊界，多年來在西方及俄羅斯之間保持中立，被視為此輪危機中的重要第三方協調國之一。過去數月，在俄羅斯侵略烏克蘭之前的俄美及俄國與北約的談判中，美國與北約曾提議將烏克蘭「芬蘭化」，也即烏克蘭可在承諾不加入北約的同時，自由選擇國內的政治制度，以及與西方的政經聯繫，避免對俄羅斯形成敵意和威脅。

在芬蘭，一份由芬蘭廣播公司（Yle）2月28日發佈的民意調查顯示，53%的芬蘭人支持加入北約，反對的人則僅有28%。該民調乃芬蘭廣播公司於2月23日至25日期間向1,382人採集——俄羅斯於2月24日向烏克蘭動兵。

芬蘭廣播公司該民調同時顯示，如果鄰國瑞典也加入，那麼支持加入北約的挪威人比例則會上升到66%。而據瑞典電視台（svt）2月底採集的民調結果顯示，41%的瑞典人支持加入北約，35%的人反對——這是首次支持瑞典加入北約的人超越反對者。