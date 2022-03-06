新冠肺炎｜烏克蘭疫苗接種率低　難民潮或加劇歐洲以至全球疫情

俄羅斯2月24日起入侵烏克蘭，導致大批烏克蘭難民逃往鄰國和歐盟國家，他們獲當地政府歡迎。但烏克蘭的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種率低，這次難民潮可能增加病毒傳播機會、增加醫療系統壓力，令歐洲和全球的疫情加劇。



烏克蘭受新冠病毒變異病毒株Omicron（奧密克戎）侵襲，當地在2021年11月和2022年2月首週，已出現兩次疫情高峰，新冠肺炎確診個案激增。到2月中，當地60%的新冠病毒檢測得出陽性結果。

美國《時代》週刊3月2日稱，烏克蘭疫情加劇的原因，可能是疫苗接種率低。內文稱，在2月24日前，當地只有35%人口已接種新冠疫苗。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月5日民眾逃離烏克蘭伊爾平鎮，一名長者在渡過伊爾平河時有人從旁攙扶。（AP）

疫情輸出 或出現新變種

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3月2日也談及烏克蘭接種率低的問題，會是戰爭中導致新冠肺炎重症個案激增的其中一個原因。

當烏克蘭輸出大量難民後，問題便來了。譚德塞稱，衝突開始後，當地的病毒檢測率低，意味着或有大量未被發現的傳播鏈。他稱，民眾流離失所亦將增加新冠病毒傳播的機會，並為鄰國醫療系統帶來更多壓力。他稱這些因素或令風險增加，可能出現大批人染疫並病情嚴重的情況。

有專家認為，難民潮有機會令歐洲、甚至是全球疫情惡化。美國加州大學歐文分校（University of California, Irvine）人口健康和疾病預防學教授奧貢塞坦 （Oladele A. Ogunseitan）3月1日稱，戰爭情況和人口遷移將令新變異病毒株更有可能出現，這對全球健康構成威脅，特別是如現有疫苗對新變異病毒株無效，或民眾須接種第四針疫苗才能維持疫苗保護力。

已進入波蘭邊境的烏克蘭難民。戰事至今已有超過120萬人逃離烏克蘭。（美聯社）

難民接收國抗疫忙

烏克蘭與難民接受國所核准疫苗略有不同，那些歐盟國家須推出措施上應對，加緊為難民接種。

部分烏克蘭人接種的新冠疫苗未獲歐洲藥品管理局（EMA）認可。烏克蘭政府批准在國內使用的新冠疫苗有6種，包括：美國莫德納公司（Moderna）研發的疫苗、美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）合作研發的疫苗、美國強生公司（Johnson & Johnson）研發的疫苗、英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學（University of Oxford）合力研發的疫苗、印度血清研究所生產的「印度版阿斯利康疫苗」Covishield、中國科興生物（Sinovac）研發的疫苗。惟Covishield和科興疫苗只獲世衛認可，但未獲EMA認可。

以德國為例，衞生部稱只要烏克蘭難民曾在烏克蘭接種獲歐盟認可的新冠疫苗，德國應承認他們的疫苗接種證明。德國德新社（DPA）稱，在巴伐利亞（Bavaria）要求下，德國政府將在3月7日的衞生部門會議中，討論烏克蘭難民的疫苗接種情況。

烏克蘭：圖為2022年3月3日，烏克蘭難民乘火車抵達德國柏林，他們獲送上食物和飲品。（AP）

下薩克森州（Lower Saxony）衞生部門3月4日對DPA說，政府可立即為抵達當地的人士接種疫苗。柏林、巴伐利亞、萊茵蘭-巴拉丁州（Rhineland-Palatinate）已在過去數天公布，他們有意批准烏克蘭難民在當地接種新冠疫苗。