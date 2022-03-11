「夢幻」折翼｜不必哀嘆安-225的消逝

安-225已經毀於戰火，這令很多人痛惋。據俄媒報道，在爭奪安東諾夫機場的戰鬥中，安-225因被烏克蘭國民衛隊第4行動旅的炮火擊中，導致機身前部燒燬，基本全損。

作為人類有史以來建造的最大飛機，安-225是當之無愧的工業奇蹟，它的最大起飛重量超過600噸，高度接近20米，機長及翼展均超過80米。安-225的英文名是「Mriya」，譯作「夢幻」，此次損毀，未來大概率將不會被修復，「夢幻」就此斷翼成為歷史。

在設計之初，安-225是為馱負運輸蘇聯的暴風雪號航天飛機而研製，實際上應算是特種飛機，爾後隨着暴風雪工程的急劇流產，安-225的命運也遭遇挫折，一度被廢棄。

蘇聯解體後，安-225被交給烏克蘭，直至90年代後期才重新作為運輸機開展商業飛行。俄烏戰爭期間，安-225一直備受關注，從2月24日俄軍空降兵突襲安東諾夫機場以來，外界即關注其「安危」，但冷酷的戰爭顯然不會對「夢幻」網開一面。

作為蘇聯這個紅色帝國的餘暉，安-225被毀固然可惜，不過也大可不必為此哀嘆。

事實上，以目前人類的工業製造水平而言，安-225這樣體量的飛機是不難建造的，甚至更大規模的也並不十分困難。

且安-225的實際用途其實有限。與其原型機安-124相比，安-225只是延伸了幾米的長度，機身直徑並沒有變化，其運載能力未產生什麼質變。

這種工業奇觀能帶來視覺上的無比震撼，但其意義恐怕也僅限於此了。

就像與之有類似命運的「裏海怪物」。這台由前蘇聯阿列克謝耶夫設計局設計的超級地效飛行器長達106米，翼展可達40米，有着極怪異的外形和驚人的超低空飛行速度，據稱能以800千米的時速將數百名士兵運送到世界各地，並且不會被任何雷達探測發現。

與安-225一樣，該項目也在蘇聯解體後即遭放棄，只是遺留在裏海岸邊無人問津。

在冷戰年代的軍備競賽思維下，蘇聯在工業製造領域產出了很多「奇觀」，美國在這方面當然也不遑多讓。如後者就設計研製了一系列核裝置，甚至有無制導核火箭與核火箭筒、核地雷等軍品。

還有被稱為「冷戰魔炮」的「原子安妮」，專為對付華約集團的裝甲兵團，可發射威力可觀的核炮彈。

諸如此類，它們當然也是人類的智慧結晶，但最好的結局就是隨着那個時代被一同埋葬。