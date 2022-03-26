英媒：中國中石化暫停俄羅斯項目

消息人士稱，中國國營企業中石化集團已經暫停了對俄羅斯一項可能價值5億美元的天然氣化工廠投資，以及一個在中國銷售俄天然氣的合資項目。



英媒3月26日報道，直接知情的消息人士表示，在俄烏開戰後，中國三大能源巨擘中國石化、中國石油天然氣、中國海洋石油持續評估美國和歐洲的連串制裁行動對其在俄羅斯鉅額投資的影響。

「在這場危機中，企業將嚴格遵循政府的外交政策，在新投資方面，企業沒有任何主動行動的空間，」一位國有石油企業高管表示。

消息人士稱，中國三大能源巨頭各自成立了專門小組，負責處理與俄羅斯有關的事務，正在制定業務中斷的應急計劃。

由於事涉敏感，所有消息人士均不願具名。

談判擱置

一位消息人士稱，中國石化已暫停在俄羅斯投資3億至5億美元新建一座天然氣化工廠的談判。

原計劃是與俄羅斯最大石化集團西布爾（Sibur）合作，開發一個類似於東西伯利亞價值100億美元的阿穆爾（Amur）天然氣化工園區的項目，其中40%由中國石化擁有，60%歸西布爾所有，將於2024年投產。

「兩家公司希望能複製阿穆爾合資項目再興建一座，正處於選址階段，」這位消息人士表示。

消息人士並稱，在意識到西布爾的少數股東兼董事會成員季姆琴科（Gennady Timchenko）已受到西方制裁後，中國石化踩了剎車。

歐盟和英國上個月對俄羅斯總統普京的長期盟友季姆琴科以及其他與普京有聯繫的億萬富翁實施制裁。

季姆琴科發言人不願評論制裁措施。

兩名消息人士稱，正在建設中的阿穆爾項目面臨資金障礙，因制裁可能會籍制包括俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和歐洲信貸機構在內的主要銀行業者的融資。

「這是一項現有投資。中國石化正在努力克服融資困難」，一位直接了解此事的行業高管表示。

西布爾未評論談判暫停一事，稱持續與中石化合作，雙方繼續合力落實阿穆爾廠。

消息人士表示，中國石化還暫停了與俄羅斯天然氣生產商諾瓦泰克（Novatek）成立一家合資企業向中國營銷俄羅斯天然氣的談判，原因是擔心諾瓦泰克的股東之一俄羅斯聯邦儲蓄銀行被列入最新的美國製裁名單。

季姆琴科在遭到西方制裁後，於周一辭去了諾瓦泰克董事會的職務。諾瓦泰克不予置評。

諾瓦泰克是俄羅斯最大的獨立天然氣生產商，該公司於2019年與中國石化和 Gazprombank達成一項初步協議，將成立一家合資企業，向中國銷售液化天然氣並在中國分銷天然氣。