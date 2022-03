歐洲首例　波蘭禁止進口俄羅斯煤炭

波蘭政府發言人米勒(Piotr Müller)3月29日稱內閣成員已通過相關法律草案,將禁止從俄羅斯進口煤炭。波蘭因此成首個禁止俄羅斯能源的歐洲國家。



俄烏開戰後,波蘭一直呼籲歐盟對俄羅斯實施能源制裁,停止進口俄羅斯煤炭、石油和天然氣。但一些歐盟國家如德國和匈牙利反對。

儘管波蘭政府此前堅稱,停止進口俄羅斯煤炭首先應獲得歐盟委員會的批准,但政府發言人在29日的發布會上宣布,波蘭會自行行動。他補充說,華沙擔心在歐盟法院(Court of Justice of the European Union)做出決定前,華沙已被「拖走」。

他說:「我們確實意識到這個(煤炭進口禁令)在法律上有問題……但我們不能繼續等待歐盟的反應了,我很遺憾地承認,歐盟尚未決定採取這樣的措施」。

歐盟未就此事即時回應媒體置評的請求。

波蘭同日還通過當前至2040年的國家能源政策調整措施,通過實施石油和天然氣來源多樣化戰略,加強其能源獨立性及安全。

波蘭目前為歐盟國家之中使用煤炭發電比例最高的國家,2020年,該國進口煤炭之中四分之三來自俄羅斯,共1280萬噸。成為首個禁止俄羅斯能源的歐盟國家。

烏克蘭:圖為2022年3月11日,來自烏克蘭的婦孺走進波蘭梅迪卡的邊境。(AP)

當地時間3月17日,波蘭政府戰略能源基礎設施建設專員納伊姆斯基(Piotr Naimski)表示,波蘭一直在擴大天然氣供應渠道及相應的基礎設施建設,以便從2023年開始完全停用俄羅斯天然氣。

據中國央視網3月18日報道,波蘭石油和天然氣公司(PGNiG)此前已通知俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom),2022年底合同到期後將終止從俄羅斯購買天然氣。

納伊姆斯基稱,「即使有人認為(與俄羅斯)續簽合同在商業方面是有利的,但在現在的情況下很難想像」。他承認俄羅斯天然氣仍佔波蘭天然氣進口的很大一部份,但他表示波蘭石油和天然氣公司已經與其他供應商簽署了一系列合同,新的天然氣管道鋪設工作也正在完成必要的投資。

在談到從新的供應商處購買的天然氣價格時,納伊姆斯基稱,與俄氣相比,價格將是歐洲的平均水平,並補充說「不會高很多」。

目前,波蘭正在建設的波羅的海天然氣管道是一條從北海挪威大陸架向波蘭輸送天然氣的工程,將於今年10月投入使用,屆時每年將能夠向波蘭輸送高達100億立方米天然氣。這一輸氣量與俄羅斯天然氣工業股份公司對波蘭的年出口量相當,被認為是擺脫對俄羅斯能源依賴的重大戰略項目。