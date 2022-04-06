烏克蘭｜澤連斯基呼籲將俄羅斯從安理會除名　美國回應：行不通

烏克蘭布查（Bucha）平民疑遭屠殺事件，烏克蘭總統呼籲聯合國安理會將俄羅斯除名，美國代表回應指不可能。



聯合國安理會4月5日就烏克蘭局勢舉行公開會。美國有線電視新聞網（CNN）報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）4月5日就基輔郊外布查平民疑遭屠殺事件在聯合國安理會發表講話，呼籲聯合國安理會把俄羅斯除名。

澤連斯基要求聯合國安理會進行「內部改革」，取消俄羅斯聯合國安理會常任理事國的席位。澤連斯基稱這樣才能真正讓俄羅斯為其發動的戰爭負責，否則安理會就應該「解散」。

2022年4月5日，烏克蘭總統澤連斯基在聯合國安理會會議上通過遠程直播講話，指責俄羅斯軍隊蓄意殺害烏克蘭平民。（AP）

據美聯社報道，作為安理會輪值主席國，英國常駐聯合國代表伍德沃德（Barbara Woodward）5日回應稱，「我們確實需要確保安理會和聯合國作為一個整體，現在和將來能夠應對此類挑戰。」

美國常駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）5日在接受美國微軟全國廣播公司（MSNBC）採訪時表示，將俄羅斯從聯合國安理會中除名行不通。

格林菲爾德說：「安理會是二戰結束後聯合國成立的結果，他們（俄羅斯）是安理會成員國，這是事實，我們無法改變這一事實。」

不過格林菲爾德表示「肯定可以讓俄羅斯孤立起來」，讓他們寸步難行。格林菲爾德表示，美國將繼續推進暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的席位。