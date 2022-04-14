中期選舉｜特朗普表態支持多人　共和黨籍州長：他支持的人是瘋子

美國2022年11月將舉行中期選舉，前總統特朗普（Donald Trump）在共和黨初選中支持近130名候選人，被指是考驗他在共和黨的影響力。但據美媒4月11日報道，共和黨籍的馬里蘭州（Maryland）州長霍根（Larry Hogan）指責特朗普，稱其支持的候選人瘋狂（crazy），將會敗選。



據Insider報道，霍根接受美國廣播公司（ABC）採訪時稱：「特朗普正嘗試安插他自己進去全國各地的選舉，他支持的人是瘋子。」他未有具體點名哪一些候選人。

霍根又稱，這次選舉將能告訴大家特朗普的影響力是否已衰減，他稱希望特朗普「輸掉」。在2021年1月6日的國會衝擊事件後，霍根曾指責特朗普「煽動叛亂」。

根據哥倫比亞廣播公司（CBS），上至參、眾議院，下至州長、州務卿甚至是州議會議員，特朗普已支持近130名候選人參加美國中期選舉的共和黨初選。

特朗普在德克薩斯州（Texas）取得良好戰績，33名獲他支持的候選人均以大幅領先的優勢贏得或進入決選。但報道指在一些州份如佐治亞州（Georgia）、北卡羅來納州（North Carolina）、阿拉巴馬州（Alabama）則未見同樣威力。特朗普所選擇的某些候選人也被指表現糟糕和失誤。