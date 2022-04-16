韓國單日新增確診減至逾10萬　確診者5月下旬起毋須隔離

韓國4月16日公布，單日新增107,916個新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，較前一天的125,846個減少。這一波由新冠變異病毒株Omicron（奧密克戎）掀起的疫情在3月17日錄得620,000個新增確診個案時觸頂。



重症個案亦在持續減少，當天通報減少86個至913個，這是連續3天回落並降至三位數。另有新增死亡個案273個。

韓國迄今累計16,212,751個確診個案，累計20,889死亡個案，平均致死率0.13%。

當局認為疫情出現觸頂後緩慢下降之勢後，決定18日起將對私人聚會「限聚令」鬆綁，餐廳打烊時間亦可延後。

政府會在5月下旬取消強制要求確診患者進行7天隔離。他們可向當地醫院及診所求診，惟診金須自付。

韓國2020年3月起實施社交距離措施，迄今已有2年零1個月。