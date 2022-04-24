烏克蘭稱俄軍不斷攻擊亞速鋼鐵廠　出動重型空投炸彈與大炮

烏克蘭官方稱，俄軍已經啟對馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠（Azovstal／Azovstal iron and steel works）的攻勢，並不斷進行攻擊，出動重型空投炸彈與大炮。不久之前烏克蘭總統稱，美國國務卿與國防部長4月24日訪問基輔。



據英國《衛報》4月23日報道，烏克蘭總統辦公室顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，俄羅斯軍隊已恢復對亞速鋼鐵廠的空襲，並試圖對亞速鋼鐵廠發起猛攻。

阿列斯托維奇在國家電視台上說道，「敵人正試圖扼殺馬里烏波爾捍衛者在亞速斯塔爾地區的最後抵抗。」

美媒及英媒等都報道，俄羅斯已經恢復了對躲藏在亞速鋼鐵廠內最後一批烏克蘭守軍的進攻。

2022年4月18日，在馬里烏波爾拍攝的被損壞的建築。（新華社）

法國24小時電視台報道稱，目前還有超過2,000多名武裝人員在亞速鋼鐵廠內。

截至目前，俄方尚未對俄軍重啟進攻亞速鋼鐵廠的消息作出回應。

此前，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoigu）4月21日告訴俄總統普京（Vladimir Putin），俄羅斯軍隊已經完全佔領了頓巴斯地區重要的黑海港口城市馬里烏波爾。

普京下令取消強攻亞速鋼鐵廠工業區的計劃，要求進行封鎖。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）23日表示，烏克蘭軍隊還沒有準備好突破俄軍對港口城市馬里烏波爾的包圍。