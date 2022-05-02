不明病因兒童肝炎累計逾2百宗　增至最少4死　印尼3童四月病逝

全球17個國家一共報告逾200個不明原因的兒童肝炎個案，截至5月2日，全球最少有4人死亡。



大部份原因不明的兒童肝炎個案來自英國，當地自1月以來已有最少145個個案。美國、西班牙、以色列、丹麥等多國也出現個案，亞洲國家也有個案，包括日本、印尼、新加坡。

世界衛生組織（WHO）4月23日稱，患者年齡在1個月到16歲之間，其中17名患者需要接受肝移植。

印尼：圖為2022年5月2日，印尼雅加達一名兒童參加開齋節祈禱之前，在現場玩氣球。（AP）

死亡個案

印尼衞生部5月2日稱，全國有3名兒童4月死於急性肝炎。他們生前在雅加達的醫院留醫，出現噁心、嘔吐、嚴重腹瀉、發燒、黃疸、癲癇以及失去知覺等症狀。

美國4月27日公布，威斯康星州（Wisconsin）1名疑似患上不明兒童肝炎的兒童死亡。倘政府證實這個案與不明兒童肝炎有關，它將成為首宗死亡個案。

症狀

很多個案的病人也出現腹瀉、嘔吐的症狀，大部份人沒有發燒。所有個案均未檢測出甲、乙、丙、丁、戊這5種常見的肝炎病毒。

希臘新冠肺炎疫情：圖為2022年4月19日，希臘雅典一間商店出售設計成貌似新冠病毒、快速測試工具及針筒的蠟燭。（AP）

病因

專家仍不確定導致這些兒童患上急性肝炎的原因是什麼。世衛4月23日稱，在74個個案中檢測到腺病毒，其中20人感染新冠病毒（SARS-CoV-2），19宗同時感染新冠病毒和腺病毒。

新加坡4月30日公布，當地一名10個月大男嬰感染不明原因的急性肝炎，他曾於2021年12月確診新冠肺炎。但未知他患上肝炎是否和感染新冠病毒有關。

世衛指，目前不支持有關「副作用來自接種疫苗」的假設，因絕大部份患者沒接種過新冠疫苗。

英國廣播公司（BBC）4月29日稱，研究人員指，他們的研究結果顯示，兒童肝炎個案突然增加，可能與腺病毒感染有關。

腺病毒是常見病毒，它們能引起很多種疾病。 它們可引起類似感冒的症狀、發燒、喉嚨痛、支氣管炎、肺炎、腹瀉和紅眼症。