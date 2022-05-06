白宮發言人普薩基離任　尚皮埃爾成首位黑人新聞秘書

美國白宮5月5日宣布，副發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）獲晉升為白宮新聞秘書及總統助理，接替在13日離任的普薩基（Jen Psaki）。



總統拜登（Joe Biden）在聲明中表示，他與第一夫人吉爾（Jill Biden）認識尚皮埃爾多年，對她充滿尊重，而且她對相關工作經驗豐富，相信她可以成為自己及華府的強大聲音。

尚皮埃爾目前是白宮首席副新聞秘書和副總統助理，亦長期為拜登擔任顧問角色，在奧巴馬（Barack Obama）執政時代已經與拜登合作。另外她曾經是全國廣播公司（NBC）的政治分析員。

普薩基對尚皮埃爾大讚有加，稱對方將會成為首位黑人女性及第一位公開承認跨性別人士身份的白宮新聞秘書，為不少追夢的人帶來啟發。拜登則稱讚普薩基的工作為白宮簡報室恢復秩序、尊重及體統，直接和如實地與美國民眾溝通。

另外白宮同時宣布，鄧恩（Anita Dunn）再次重返白宮，擔任高級顧問及總統助理。她曾經是奧巴馬的首席策略師和傳訊總監，亦是拜登2020年大選團隊的高級顧問，拜登上台後，她曾經在白宮工作數月。