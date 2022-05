塔利班：阿富汗婦女在公眾地方須穿覆蓋全身的罩袍

阿富汗塔利班(Taliban)政權5月7日下令國內婦女在公共場合必須身穿覆蓋全身的罩袍。有關法令由阿富汗教規督察部(Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice)通過。



塔利班在首都喀布爾(Kabul)一場典禮中,由最高領導人阿洪扎達(Hibatullah Akhundzada)宣布新規。

來自教規督察部的官員Shir Mohammad稱,所有有尊嚴的阿富汗婦女必須戴頭巾,而最好的「頭巾」是覆蓋全身的查多里(Chadori,從頭部覆蓋到腳趾的罩袍)。他稱這是阿富汗傳統的一部分,而且這是尊重人的表現。

塔利班官員形容這些「法令」是「建議」,但就拒絕守規的女子列出可能面對的情況。首次違例時,她的丈夫、兄弟或父親會被約談,第二次則會導致男性監護人被召喚到教規督察部,第三次會導致男性監護人入獄3天;倘若此人是公務員,更會因此丟了「鐵飯碗」。

阿富汗大部份女性因宗教原因都已佩戴頭巾,但在一些城市地區如喀布爾,女子外出時不會覆蓋臉部。

法令也訂明,不是太年長或是年輕的女性,必須遮住除眼睛外的臉部,以免對非近親的成年男性形成挑逗;女性在外若無要事,最好待在家中。

塔利班第一次執行女性須穿覆蓋全身的罩袍的法令是在1990年代,當時是塔利班首次在阿富汗掌權期間。塔利班1996年至2001年管治阿富汗。

塔利班2021年8月中在阿富汗再度掌權後,陸續推出一些新政策。西方國家認為部份對女性受教育以及個人自由構成限制。

阿富汗年約11歲的女童仍未可重返校園。國際社會呼籲當局再予考慮。塔利班稱仍在制定重開那些學校的策略。大學方面,男女生須分時段進入校園,以及女教授不能向男生授課。女大學生方面,只可在有緊急需要的情況下,由較年長的男教授授課。

與塔利班進行談判的西方國家,多視該國女性受教育為未來可能承認這政權的關鍵要求之一。