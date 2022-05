烏克蘭．持續更新｜俄指西方發動「全面混合戰」　將拉攏中印抵擋

俄烏戰事在5月15日踏入第81天。聯合國數據顯示,截至5月12日午夜,戰爭中已有3,573名平民喪生、傷者人數3,816人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點:

・芬蘭總統尼尼斯托與俄羅斯總統普京(又譯作普丁或蒲亭)通電話,並告訴普京芬蘭將在未來數天決定尋求成為北約成員國。

・烏克蘭軍方表示,俄軍正從烏北部哈爾科夫(Kharkiv)地區撤出,烏軍在激烈反攻中取回一些位於哈爾科夫東部的村落地區。

・俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)5月14日稱西方已對俄發動「全面混合戰」(total hybrid war),但國家將會通過與中國及印度等國家加深夥伴關係來抵檔。

5月15日最新消息

1645 俄羅斯外長拉夫羅夫稱,西方各國已對俄發動「全面混合戰」,且難預測這何時結束,而全世界所有人都會嚐到戰爭的結果,無一倖免。他說,西方孤立俄羅斯的努力注定要失敗。他稱俄羅斯與中國的關係是有史以來最佳,以及國家正在與印度發展一種特殊的戰略夥伴關係。

1544 烏克蘭官員稱,俄羅斯正計劃在馬里烏波爾就該市是否併入俄羅斯舉行全民公投。馬里烏波爾市長顧問安德留申科(Petro Andryushchenko)表示,「我們有一些消息指出,俄羅斯當局正在準備公投,甚至可以在明天就舉行公投,但我們還未知道是否會出現這種情況。 不過我們看到,馬里烏波爾大量融入俄羅斯系統、教育系統、銀行系統。」

1228 烏克蘭軍方表示,俄軍正從烏國東北部的哈爾科夫(Kharkiv)撤離。烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)稱,「我們正在進入一個新的、漫長的戰爭階段。」他預測未來幾週將「極其艱難」,烏克蘭將在很大程度上獨自應對「憤怒的侵略者」。

華盛頓智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)稱,烏克蘭似乎贏得了哈爾科夫之戰,俄羅斯並打算用代理人或僱傭軍取代自己的軍隊。「烏克蘭軍隊阻止俄羅斯軍隊包圍,更不用說佔領哈爾科夫,(烏軍)然後將他們(俄軍)從城市周圍驅逐出去,就像他們(烏軍)對試圖佔領基輔的俄軍所做的那樣。」

1034 土耳其總統發言人卡林(Ibrahim Kalin)5月14日表示,土耳其並未阻止瑞典和芬蘭加入北約,但希望與這兩國談判,期望兩國協助土耳其打擊恐怖主義活動,特別是在瑞典首都斯德哥爾摩(Stockholm)。

1032 烏克蘭總統澤連斯基5月14日晚發表視像講話稱,俄烏衝突爆發已經80天,目前頓巴斯地區的情況「依然很艱難」,俄軍的攻勢仍在持續。

0846 據俄羅斯塔斯社報導,俄羅斯駐美國大使安東諾夫(Anatoly Antonov)表示,俄羅斯駐華盛頓特區的外交官正受到美國情報機構的暴力威脅和騷擾。他說,「(俄駐美大使館)就像一個被圍困的堡壘。 基本上,我們的大使館是在一個充滿敵意的環境中運作。 大使館員工正受到威脅,包括人身暴力威脅。」

0704 七國集團表明永遠不會承認俄羅斯在這場戰爭中重劃的烏克蘭邊界。

0703 烏克蘭力壓英國及西班牙,以大熱姿態勝出今屆歐洲歌唱大賽。

0654 斯洛伐克外長科爾喬克(Ivan Korčok)出席北約外長會議時表示,有信心北約30個成員國最終會一致支持芬蘭及瑞典加入。他強調斯洛伐克絕對支持該兩國成為北約一份子,同時呼籲各國增加對烏克蘭的軍事援助。

0600 歐洲歌唱大賽(Eurovision)在意大利都靈舉行,被視為奪標熱門的烏克蘭樂隊Kalush Orchestra在表演時提到,馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內仍有士兵及民眾被困在內,呼籲國際社會立即伸出援手。總統澤連斯基亦表示會在基輔收看比賽,稱國家在比賽勝出將會是非常重要。

0547 德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)在七國集團外長會議後表示,俄羅斯入侵烏克蘭是違反國際法,因此莫斯科必須為此及所造成的巨大破壞負責。

加拿大外長趙美蘭(Mélanie Joly)則表示,根據加國法律,渥太華方面可以合法令運用透過制裁所得的俄羅斯資金,以用於向烏克蘭賠償損失。不過貝爾伯克認為歐洲的法律框架不同,因此要使用有關資金是非常困難。

0348 挪威外相Anniken Huitfeld表示,奧斯陸方面完全支持芬蘭及瑞典加入北約,她指這三個北歐國家在二戰後選擇不同路線,但認為今次可以加強三國合作。

0325 美國國務卿布林肯(Antony Blinken)與北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)通話,再次譴責普京在烏克蘭發動危害極大的戰爭,同時重申支持烏克蘭民眾及當地領土完整。兩人亦討論北約維持強大的震懾及防衛力。

0146 芬蘭外長哈維斯托(Pekka Haavisto)出席北約會議前表示,有信心就加入北約一事與土耳其達成共識,獲對方支持。

0136 匈牙利首位女總統諾瓦克(Katalin Novak)發表就職演說,譴責俄羅斯入侵烏克蘭,強調匈牙利一直會反對任何復辟蘇聯的舉動。她表示上任後會首先出訪波蘭,嘗試改善兩國關係。

0117 土耳其稱願意與芬蘭及瑞典討論對方申請加入北約的問題。

0007 俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示,西方國家向俄羅斯發動「全面的混合戰爭」,而且難以預計戰爭何時結束。他亦稱這場戰爭的後果影響全世界,但重申西方嘗試孤立俄羅斯的企圖不會成功。

0000 流亡海外的俄羅斯前總理卡斯亞諾夫(Mikhail Kasyanov)接受《德國之聲》(DW)訪問時認為,普京對俄烏戰爭的信心開始動搖,並估計對方被其將領誤導戰況。

回顧5月14日時局: