M假｜讓經痛嚴重者帶薪休生理假　西班牙擬立法引起爭議

西班牙政府擬將女性生理假（俗稱月經假或M假）寫入法例，在國內引起爭論。有關法例草案因媒體報道而曝光，倘獲得通過，西班牙會成為歐洲首個立法保障經痛嚴重女子可享有薪生理假的國家。



西班牙政府正在草擬生育健康法案，預計加入生理假條例，它會在17日的內閣會議中進行討論。不過新法不適用於經痛較輕微的人，而申放假期的人須提供「醫生紙」。

西班牙平權部長蒙特羅（Irene Montero）13日在Twitter推文稱，政府將在法律上承認痛經的女性有休假權利，費用由政府支付。她稱：「我們正在取得進展，讓痛苦地上班不再是正常現象，並結束圍繞月經的恥辱、羞恥和沈默。

圖為2021年11月27日，北部城市潘普洛納一間酒巴內幾名女子把酒言歡。（AP）

西班牙《國家報》稱法案將允許痛經嚴重的女性每月可申放至少3天的有薪假，若申請人能提供醫療證明，顯示痛經非常影響其行為能力，生理假可延長至5天。

迄今僅日本、韓國、印尼、贊比亞（Zambia）等少數國家有女性生理假，而這議題在西班牙引起爭議。一些政界人士和工會人士表示，這麼做可能造成女性在職場受歧視，僱主或將因此傾向僱用男性。

西班牙總工會副秘書長安托尼揚薩斯（Cristina Antoñanzas）稱，新法可能對女性「污名化」，長遠可能令她們求職增加障礙。不過，另一工會組織表示歡迎，稱此舉為重大立法進步。