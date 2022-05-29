日本推動廢棄福島第二核電站反應堆　2027年開始取出燃料

日本傳媒5月28日報道，東京電力公司（TEPCO）推動福島第二核電站全部4座反應堆的報廢作業，目標最遲在2064年完成，當局會在2027年開始先從1號機組的水池內取出乏燃料。



共同社報道，福島第二核電站在2011年311大地震之中，1、2、4號機組一度喪失冷卻功能，但經修復後並未造成嚴重事故。災後當地認為核電站對重建構成障礙，因此東電在2019年7月決定將其報廢。

反應堆報廢作業分為四個階段，包括污染調查和去污、拆除週邊設備、反應堆和反應堆廠房。東電已公佈最初10年的計劃，其中去污和拆除戶外設備的工作已於去年6月展開。

報道提到，福島第二核電站的四個機組共保管有9532支乏燃料和544支新燃料，1及4號機組由於靠近設施用地邊緣，與2、3號機組相比，前者對周圍的輻射風險較高，所以需要優先處理。當局完成為1號機組取出乏燃料之後，預計在2028年開始著手4號機的工作。

福島第二核電站沒有像第一核電一樣發生爐心熔毁和氫氣爆炸，因此可以直接使用起重機等設施取出燃料。

當局會興建可容納大約5000支燃料的儲藏設施，利用金屬容器保管和冷卻搬運出來的燃料，亦會視乎搬運計劃進度增設。東電指在反應堆完成報廢前，將燃料運至福島縣外地方，但目前未有時間表。