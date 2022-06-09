比利時國王訪問剛果民主共和國　為殖民時期種族主義致歉

比利時國王菲利普（King Philippe）6月8日繼續在非洲剛果民主共和國（DR Congo）的訪問之旅，並為國家以往在當地殖民時期的種族主義問題道歉。



英國廣播公司（BBC）報道，菲利普應剛果民主共和國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）邀請，到當地訪問一週，是他在2013年繼位以來，首度訪問該國。

菲利普在首都金沙薩（Kinshasa）的國會上發言，稱在剛果民眾及仍受影響的人士面前，重申為過去殖民時代的暴力及殘酷行為表達衷心的遺憾。剛果民主共和國在2020年慶祝從比利時獨立60周年時，菲利普當時亦有去信齊塞克迪，為祖先在當地所做的事深感遺憾。

比利時在19世紀至1960年控制剛果民主共和國大部分地區，時任比利時國王奧波德二世（Leopold II）初時更宣布將當地列為私人財產，導致大批當地人被當成奴隸，被迫為他開採資源以自肥。有專家估計，奧波德二世將當地「私有化」初期，可能有最多1000萬名剛果人死於強制勞動等殘暴行為。

除了為祖先的所作所為致歉外，菲利普亦於6日將一個巨型的剛果面譜無限期外借到當地，與該國其中一個部落和解。比利時在殖民時代搶走大批文物，送回本國展覽，布魯塞爾方面之後決定將大約8.4萬件展品歸還，惟根據現有法例，比利時不可捐贈任何屬於聯邦政府的收藏品，因此暫時需要以外借形式作為折衷方案。