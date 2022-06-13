瑞典智庫稱全球核武數量　未來10年料增

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research，SIPRI）6月13日發表的報告稱，由於全球緊張局勢，預計未來幾年全球核武器庫存將出現冷戰以來的首次增大，扭轉冷戰以來數量減少的趨勢。



SIPRI於6月13日發表的報告稱，9個擁有核武的國家（英國、中國、法國、印度、以色列、朝鮮、巴基斯坦、美國及俄羅斯）都在增加所持核武數量，或是升級它的核武庫。

報告稱，在2021年1月至2022年1月的1年間，全球核武器數量略有減少，但除非擁核大國立即採取行動，全球核彈頭庫存可能很快就會開始出現數十年來首次的增長。

研究所估計，在2022年初，9個擁有核武的國家持有12,705枚核彈頭，比2021年初減少375枚。不過研究員認為，裁減軍備的時代似乎即將結束。它稱俄烏開戰，以及俄羅斯總統普京被指做出核威脅，令其他擁核國開始重新權衡核戰略。

SIPRI的數據顯示，俄羅斯擁有5,977枚核彈頭，是全球最多，比美國多549枚，俄美兩國的核彈頭數量佔全球逾90%。報告也稱，中國正在「大幅擴張」其核武器庫，過去一年建造逾300個新的導彈發射井。

智庫稱其他擁有核武器的國家——印度、以色列、朝鮮和巴基斯坦——最近都開發或部署了新的武器系統，或者至少宣布了。以色列從未公開承認擁有核武。

SIPRI稱，朝鮮現有20個核彈頭，相信平壤政府有足夠的材料生產50個核彈頭。