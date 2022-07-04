有片｜美國警連開數十槍擊斃非裔漢惹公憤　數百人上街抗議

美國俄亥俄州阿克倫市（Akron）一名25歲黑人男子6月27日被警方追截時，遭警員連開多槍擊斃，警方7月3日公開涉事片段，聲稱死者曾向警員開火，有理由相信他存在威脅。事件觸發該市民眾3日上街示威，抗議警方殺害非裔青年。



俄亥俄州警方發布警員隨身攝錄機拍攝到的片段，顯示警車與黑人男子沃克（Jayland Walker）展開汽車追逐，警方以違反交通規則為由追捕他。有警員報稱沃克駕車期間開了一槍，追了數分鐘之後，沃克下車逃走至停車場，最終被在場警員連開多槍，當場身亡。

警方3日展示的照片中，顯示有一把手槍，他們說是在沃克的車裏發現這把槍，旁邊放有一個裝滿子彈的彈匣。警察局長邁利特（Steve Mylett）表示，他不知道警員向沃克發射的確切子彈數量，但法醫報告指他身上有至少60個子彈造成的傷口。

⚠️Warning: GRAPHIC



Akron Police just released the body camera footage of the killing of Jayland Walker.



Jayland was unarmed and running away when police opened fire, firing 90 shots, hitting him 60.



The Department of Justice needs to step in to investigate immediately. pic.twitter.com/owMmoSwFCi — Nina Turner (@ninaturner) July 3, 2022

邁利特說，在完成調查之前，與沃克案件有關的8名警員已被安排帶薪休假，暫時沒有人受到紀律處分。邁利特又指，警員認為沃克下車後正在準備開槍，令警方相信他構成「致命威脅」。

沃克家人的律師迪塞洛（Bobby DiCello）向《華盛頓郵報》表示，8名警員向沃克開了90多發子彈，其中60多發擊中了他，「這（開槍次數）絕對是過度的。」他又說，警方發布的片段並不完整，「沃克倒地後，槍聲還在繼續。」「我問你，他逃跑的時候，什麼是合理？槍殺他？不，這不合理。」

阿克倫市3日有數百名示威者上街遊行，揮舞着寫有「黑人的命也是命」的旗幟，高呼「我們已經死了」和「為傑蘭（Jayland，沃克的名字）伸張正義」。

美媒WKYC-TV稱，警方後來宣布阿克倫警察總部外的抗議活動為非法集會。身穿防暴裝備的警察發射了大約12罐催淚彈驅散示威者。