澳洲木瓜膏｜Lucas’ Pawpaw Ointment木瓜霜全澳緊急回收

澳媒7月7日稱，澳洲藥物管理局（TGA）宣布多個批次的澳洲木瓜霜Lucas’ Pawpaw Ointment須緊急回收。這個常被人買來當成手信用人的產品，被指因有微生物污染而須被召回。



這款澳洲木瓜霜是純天然木瓜發酵，含木瓜蛋白酶因此有消炎作用，可以加速小傷口癒合的速度，當出現燒傷、曬傷或者燙傷問題，都可以塗抹一些木瓜霜，被蚊蟲叮咬，出現疹子、痱子也可以使用。

澳洲特別廣播服務公司（SBS）引述TGA發出的通知，涉及污染產品的微生物分別為 Aspergillus tubingensis、Sordaria humana、Penicillium paneum 和 Paenibacillus glucanolyticus。

TGA雖稱這些黴菌和細菌對公眾構成風險輕微，但免疫力低下人士接觸可能會引起「長遠風險」。

受影響的11批號產品，以容量15克、75克和200克的包裝出售。

受影響批號為：

00522D22，15g，有效日期至2025年4月；

00822E25，15g，有效日期至2025年5月；

00822E26，15g，有效日期至2025年5月；

00822E27，15g，有效日期至2025年5月；

00822F01，15g，有效日期至2025年6月；

00822F03，15g，有效日期至2025年6月；

00822F06，15g，有效日期至2025年6月；

00822E31，15g，有效日期至2025年5月；

00522E04，75g，有效日期至2025年5月；

00522E05，75g，有效日期至2025年5月；

00822E30，200g，有效日期至2025年5月。

當局提醒稱，消費者須緊記檢查產品的包裝以檢視有關資料，15克支裝的批號顯示在扭蓋上方，75克和200克罐裝則在瓶子底部。

已買入受影響批次的消費者應立即停用產品，並退回銷售地點以獲取退款。