王受文任中國商務部國際貿易談判代表

中國國務院任免官員，王受文任商務部國際貿易談判代表（正部長級）。



據中國人社部網站，王廣華兼任國家自然資源總督察；任命趙保林為審計署總審計師；任命羅文為國家市場監督管理總局局長；任命李曉紅為中國工程院院長，鍾志華、鄧秀新、王辰、吳曼青、李仲平為中國工程院副院長；任命陸昊為國務院發展研究中心主任；任命叢亮為國家糧食和物資儲備局局長；任命宋志勇為中國民用航空局局長。

免去叢亮的國家發展和改革委員會副主任職務；免去陸昊的國家自然資源總督察職務；免去馮正霖的交通運輸部副部長、中國民用航空局局長職務；免去劉思揚的新華通訊社副社長職務；免去馬建堂的國務院發展研究中心副主任職務；免去傅興國的國家公務員局局長職務；免去吳世忠的國家保密局副局長職務。

公開資料顯示，王受文歷任中國外經貿部交際司翻譯處副處長、貿管司招標處、紡織品處處長；2001年5月任外經貿部貿管司副司級幹部，2001年8月援藏任自治區外經貿廳副廳長、黨組成員；2003年9月起先後任商務部進出口公平貿易局副局長、巡視員、局長；2006年12月任商務部對外貿易司司長；2013年8月任商務部部長助理、黨組成員；2015年4月任商務部黨組成員、副部長；2018年1月兼任商務部國際貿易談判副代表。