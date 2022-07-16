伊萬娜逝世︱曾遇小三當面挑釁　一生愛從商「無我特朗普無今日」

美國前總統特朗普（Donald Trump）的第一任妻子伊萬娜（Ivana Trump）7月14日在紐約巿家中離世，終年73歲，據報她摔下樓梯身亡。伊萬娜一生經歷四段婚姻，最長一段就是與特朗普共渡的15年，她助力特朗普發展商業王國，豪言「無我特朗普無今日」，但最終兩人離異，她更曾講述當年遭小三當面挑釁的經歷。



紐約市法醫辦公室7月15日公布，伊萬娜是死於意外，據多間外媒指，她是摔下樓梯後身亡，警方人員到場後，發現伊萬娜已倒卧在近樓梯底位置，當場證實死亡。

伊萬娜是特朗普其中三名子女小特朗普（Donald Trump Jr.）、伊萬卡（Ivanka Trump）和埃里克（Eric Trump）的母親，伊萬卡15日在Twitter發帖悼念亡母，讚揚她有魅力、充滿熱情和幽默風趣。

Heartbroken by the passing of my mother. Mom was brilliant, charming, passionate and wickedly funny. She lived life to the fullest — never forgoing an opportunity to laugh and dance.



I will miss her forever and will keep her memory alive in our hearts always. ❤️ pic.twitter.com/EyhrLNLUJw — Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 14, 2022

伊萬娜1949年於捷克斯洛伐克出生，她懂得說五種語言，也熱愛滑雪，大學畢業後戀上一名滑雪運動員，並隨他一起到了加拿大，之後在加拿大發展模特兒事業，然後在70年代初嫁給奧地利人溫克爾邁爾（Alfred Winklmayr），兩年後離婚。

協助特朗普發展商業王國

她與特朗普邂逅則是1976年在紐約，她與其朋友到餐廳吃飯，特朗普為她們付帳，並開車把伊萬娜送回了酒店，伊萬娜之後在2017年的回憶錄稱，「直覺告訴我，特朗普是個聰明、有趣的美國好人。」然後在9個月後，兩人結婚。

伊萬娜除了是特朗普的妻子，也幫助他發展其商業王國，《太陽報》形容若特朗普是交易促成者，伊萬娜則是大腦。她曾是特朗普集團的室內設計副總裁，也管理集團旗下的廣場酒店（Plaza Hotel），她也有參與集團的紐約Trump Tower、賭場度假村等計劃。

遇見小三方知特朗普出軌

伊萬娜與特朗普在1992年離婚，據伊萬娜指，1989年12月她與特朗普、3名子女一起去滑雪度假村時，突然有一名金髮年輕女子出現在她面前，直接向她稱「我是瑪拉，我愛你的老公。你呢？」（I’m Marla and I love your husband. Do you?）

這名女子就是27歲模特兒兼演員瑪拉·梅普爾斯（Marla Maples）。伊萬娜當時的回應是「滾開」（Get lost）。

伊萬娜稱到了該時候，她才發現特朗普偷情，還想着特朗普常常都在辦公室或家中，不知道他怎麼還有時間出軌。1990年3月，伊萬娜向法院申請離婚，但她稱早在挑釁事件當天，實際上婚姻已結束了。瑪拉·梅普爾斯之後在1993年成為特朗普的第二任妻子。

離婚後與前夫拍廣告

在離婚後的日子中，伊萬娜多次公開批評小三瑪拉·梅普爾斯，但未有怨恨特朗普，這段婚姻反而成為搵錢利器，包括她與特朗普在1995年一起拍攝必勝客（Pizza Hut）廣告，在片段內言語曖昧看似想復合，其實是討論吃薄餅。

▼伊萬娜與特朗普拍攝的Pizza Hut廣告▼

在離婚協議中，伊萬娜取得1400萬美元（約1.1億港元），另加每年65萬美元（約507萬港元）以支援三名子女，她還取得一些房產，包括在康涅狄格州（Connecticut）一棟45個房間的豪宅、在特朗普廣場（Trump Plaza）內的一間公寓，而且每年內有一個月可以使用佛羅里達州的海湖莊園。

由於這份豐厚的離婚協議，伊萬娜1996年獲邀客串電影《大婆俱樂部》（The First Wives Club），然後在電影內說出對白「女士們，你們要堅強與獨立」、「記住了，不用抓狂，而是抓住一切。」（Remember, don’t get mad. Get everything）

▼伊萬娜客串電影《大婆俱樂部》▼

此後伊萬娜再經歷了兩段婚姻，但都未能長久，包括2008年與年齡相差23年的男友魯比孔迪（Rossano Rubicondi）結婚，惜至2009年分開。

賣豪宅設立公司

伊萬娜的從商路也未有因離婚而中止，她賣出離婚後取得的豪宅，以設立自己的時裝公司，然後經由電視購物台售賣自己設計的時裝、飾物，以及化妝品等。

她稱自己的銷售記錄是一小時內達成67.5萬美元（約526萬港元）銷售額，又指「如果我每小時沒有賣出20萬美元（約156萬港元），那真是令人失望。」

伊萬娜逝世：圖為伊萬娜2006年8月與男友魯比孔迪（Rossano Rubicondi）合照，魯比孔迪後來在2008年成為伊萬娜的第四任丈夫，兩人在2009年離婚（Getty）

「無我特朗普無今日」

據《商業內幕》指，伊萬娜的財富估計約為5000萬美元（3.9億港元）。她一生未有斷開自己與特朗普的關係，2017年特朗普成為總統後，她出版著作《栽培特朗普》（Raising Trump），講述為特朗普養育3名兒女的經歷，然後她又在訪問中稱自己有白宮直線電話，並稱會與時任特朗普兩星期聯絡一次，更揚言沒有她，特朗普就沒有今天。