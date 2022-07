英國前首相貝理雅：中國崛起　西方政經主導地位步向結束

英國前首相貝理雅(Tony Blair,譯作布雷爾或布萊爾)在迪奇利基金會(Ditchley Foundation)的年度演講中稱:「本世紀最大的地緣政治變化將來自中國,而不是俄羅斯。我們正在走向西方政治和經濟主導地位的終結。世界將至少是兩極的,甚至可能是多極的。」



貝理雅稱:「東方可以與西方平起平坐,這是近代史上第一次。」

貝理雅1997年至2007年擔任英國首相。他7月16日發表題為《烏克蘭之後,西方領導層現在得到什麼教訓?》(After Ukraine, What Lessons Now for Western Leadership?)的演講,稿件在貝理雅全球變化研究所(Tony Blair Institute for Global Change)網站上發表。

他還認為,西方應該增加國防開支,保持軍事優勢。貝理雅說美國及盟國「應該有足夠的優勢來對付所有地區任何可能發生的情況或任何類型的衝突」。

在談及俄烏戰爭時,貝理雅稱俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯作普丁或蒲亭)對烏克蘭的「野蠻和無理」入侵表明,西方不能再自然而然地期望世界主要大國遵守公認的國際準則。他稱,「由於普京的行動,我們不能信賴中國領導層以我們認為合理的方式行事。」

俄羅斯總統普京(左)2022年2月4日在北京冬奧期間訪華,圖為他與中國國家主席習近平在會談開始前合照。(AP)

中國盟友有俄 伊朗也可能

說到這裏,貝理雅稱不要誤會他,他不是在說中國近期會以武力收回台灣,但西方不能將它們的政策建基於「肯定北京不會這麼做」。他稱現實是中國在中國國家主席習近平領導下正在就擴大影響力競爭,而且做得非常進取。他相信,中國的盟友是俄羅斯,伊朗也可能成為北京的盟友。

他稱北京「不僅在權力,而且與我們的制度、我們的管治理和生活方式上競爭」,西方需夠強大,以捍衛其制度和價值觀。

他支持他所謂的「實力加參與」(strength plus engagement)對華政策:必須「足夠強大」以應對中國未來的立場所帶來的東西,而不是尋求完全「脫離接觸」或關閉互動或合作的路線。

中國安徽屯溪舉行第三次阿富汗鄰國(俄羅斯、中國、伊朗、巴基、塔吉克、土庫曼、烏茲別克)外長會期間,俄羅斯外長拉夫羅夫2022年3月30日與中國外長王毅合照。圖為新華社提供圖片。(AP)

籲西方拉攏發展中國家

他稱隨着中國以及俄羅斯、土耳其和伊朗等國向發展中國家傾注資源,建立強大的國防和政治聯繫,西方不能忘記軟實力的重要性。他稱西方須同時通過與發展中國家建立聯繫來擴展其「軟實力」。

貝理雅稱:「我們有一個很好的機會。發展中國家更喜歡西方企業。與十年前相比,那些發展中國家現對中國的承包持懷疑態度。他們比我們意識到的更欣賞西方制度。」