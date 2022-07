匈牙利外交部長西雅爾多(Péter Szijjártó)7月21日出訪俄羅斯,在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)會面。匈牙利執政青年民主黨(Fidesz party)表示,西雅爾多是代表國家商討向俄購買更多天然氣。



匈牙利外長西雅爾多(左)7月21日出訪俄羅斯,在莫斯科與俄外長拉夫羅夫(右)會面,圖為俄羅斯外交部發放的相片(Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

青年民主黨在Facebook發聲明稱,為確保匈牙利能源供應安全,政府決定在長期合約規定的輸氣量之外,再購買7億立方米的天然氣。聲明指,西雅爾多將代表國家與莫斯科商討有關議題。

西雅爾多在Facebook上傳了自己與拉夫羅夫握手的照片,他此行也會與俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)及另一副總理曼圖羅夫(Denis Manturov)會面。

匈牙利為歐盟成員國之一,但一直質疑歐盟對俄羅斯的制裁方案,匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)7月15日形容歐盟方案是「槍擊自己肺部」(shot itself in the lungs),使歐洲經濟喘不過氣,又指歐洲領袖應重新考慮戰略。