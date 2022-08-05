佩洛西亞洲之旅最後一站　訪日本國會旁聽追悼安倍晉三演說

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）亞洲之旅的最後一站是日本。她8月5日除了會見日本首相岸田文雄外，又到國會旁聽追悼日本前首相安倍晉三的悼詞。



日本3日至5日召開臨時國會，國會成員為安倍晉三宣讀悼詞。日本眾議院議長細田博之宣讀悼詞說：「 （安倍晉三）曾肩負首相重責，治理國家事務長達8年8個月，始終為經濟成長、行政與財政以及教育改革、災後重建等事項傾注全部精力，他對提升我國國際地位作出貢獻，他的功績真偉大。」

參議院議長尾辻秀久說：「他（安倍晉三）是憲政史上任期最長的首相，致力於我國人民政治的發展。」

日本國會或會在秋季召集的臨時國會上，發表追悼安倍晉三的演說。

佩洛西訪日行程

佩洛西4日晚抵達日本，由包括日本外務副大臣小田原潔及美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）在內的官員接機。

她5日早上與日本首相岸田文雄共進早餐，他們確認，美日將繼續密切合作，共同維護台灣海峽的和平與穩定。

佩洛西與訪團成員5日在美國駐日大使館召開記者會。她5日到日本國會旁聽追悼安倍晉三的悼詞，並與細田博之會面。