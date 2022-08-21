日媒：日本擬部署1,000枚長程巡航導彈　射程可達中朝沿岸

日媒8月21日引述消息稱，為縮小與中國部署導彈數量的差距，日本政府考慮讓日本自衛隊擁有1,000枚遠程巡航導彈的可能。報道稱，政府的目的是縮小日本與中國部署導彈數量的差距。



《讀賣新聞》21日在報道中引述數名政府官員透露，政府正考慮部署1,000枚遠程巡航導彈的可能，鑒於台海局勢，大部份導彈計劃部署在南西諸島和九州島之間的地區。

這些導彈會被改良到能在海軍船艦和戰機上發射，以及攻擊地面目標。其射程能抵達中國沿海地區和朝鮮。

消息指，政府把陸上自衛隊配備的國產12型陸基反艦導彈進行改進，把其射程從100多公里提高到1,000公里；12型導彈的升級版17型導彈，射程將能增至逾900公里。

根據總部在比利時的陸軍的國防與安全網上雜誌Army Recognition，12 型導彈可使用移動陸基導彈炮台部署，或從海軍巡邏機發射。日本的三菱F-2戰鬥機料能配備升級後的導彈。

報道稱，日本已有在未來數年升級其武器庫的計劃，不過因應近期它認為中國的侵略性舉動，首批經改進的導彈或2024年部署，較原計劃提前約2年。

《讀賣新聞》就有關消息向日本外交部查詢，惟部門未有即時回應。

日本1945年二戰中戰敗，戰後日本的實際統治者麥克阿瑟將軍主導起草日本的現行憲法「和平憲法」，限制日本軍事建設，令其軍力只能用於自衛用途——這被視為對日本套上枷鎖。日本近年有關修憲呼聲愈來愈多、國防開支不斷增加，政府的相關策略也趨強硬。惟日本迄今未部署可打擊外國領土的長程導彈。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日晚至3日訪問台灣，導致地區緊張局勢升溫，中國以大規模的軍演實行反制及警告台。日本國防部稱，中國在演習中發射的導彈，其中5枚落在日本專屬經濟區。日方對此不滿，向中方表達抗議。