兩名中國人被控賄賂馬紹爾群島官員並擬設半自治區　遭美國引渡

美國司法部9月2日宣布起訴及引渡兩名涉賄賂馬紹爾群島（Marshall Islands）官員和議員的中國人。這兩名中國人被指企圖透過行賄，令馬紹爾群島設立半自治區。



50歲的Cary Yan和34歲的Gina Zhou於2020年11月在泰國被捕，他們其後被美國引渡，並於9月2日抵達紐約市南區。他們被控洗錢和違反《反海外腐敗法》（Foreign Corrupt Practices Act）。

根據起訴書，Cary Yan和Gina Zhou被指自稱是與紐約市一個非政府組織有關的成員，並在美國境內賄賂馬紹爾群島官員和議員。他們涉嫌在紐約與馬紹爾群島官員和議員會面，以令他們推動在馬紹爾群島朗格拉普環礁（Rongelap Atoll）設立一個類似香港的半自治區。

這半自治區將允許Cary Yan和Gina Zhou，以及他們的組織帶領投資者參與經濟和社會項目，他們說這些項目會在區內進行。

美國檢察官稱，Cary Yan和Gina Zhou提出朗格拉普環礁經濟特區（Rongelap Special Economic Zone）的計劃，並以金錢賄賂馬紹爾群島議員，令他們協助設立經濟特區。