吉爾吉斯與塔吉克邊境停火　36死129傷

中亞國家吉爾吉斯（Kyrgyzstan）與塔吉克（Tajikistan）在14至16日發生邊境衝突，雙方16日同意停火，大致遵守協議，但也有互相指控對方有違規的動作。這些衝突是發生在吉爾吉斯南部巴特肯（Batken）以及奧什（Osh）。



吉爾吉斯18日報告說，與塔吉克的邊境衝突造成的死亡人數已增至36人，有129人受傷。該國也稱，政府從邊境撤走13.7萬人。

塔吉克未公布官方傷亡數字，但有保安部門消息人員稱，有30人在過去一週被殺。

除了零星炮擊事件外，雙方16日同意的停火大致在實行中。

中亞國家的邊界問題主要源於蘇聯時期，當時莫斯科試圖在群體與群體之間劃分區域，但他們的定居點往往在其他種族的定居點，為日後爭議埋下伏線。

吉塔兩國雖已獨立30年，但雙方接壤的970公里邊境中，約一半都是有爭議的。

它們2021年4月28日至5月1日曾因水源問題爆發衝突，兩國人員互相駁火，報道指事件造成最少1人死亡，超過10人受傷。

另一方面，亞美尼亞及阿塞拜疆在較早前同樣爆發衝突，雙方自9月13日至15日持續3天交火，造成206人死亡。