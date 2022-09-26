俄羅斯漢募兵中心開槍　俄媒：另有役男巴士站自焚　高叫不想入伍

俄羅斯境內近日涉及局部動員事件頻生。外媒報道一名槍手9月26日在伊爾庫茨克州（Irkutsk）一個徵兵辦公室內開槍，他之後被捕。事件期間有一名指揮官中槍。俄媒YA62.ru在26日稱，俄羅斯梁贊市一男子在一個巴士站引火自焚，高呼不想入伍。



圖為2022年8月15日，俄羅斯總統普京（左）及國防部長紹伊官在莫斯科市郊出席一個陸軍論壇的開幕禮。（AP）

巧合的是，這些事件都是發生在俄羅斯總統普京 ( Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲廷或蒲亭）9月21日宣布簽署局部動員令、徵召30萬預備軍入伍之後。

據《鏡報》指，伊爾庫茨克州的開槍者疑是名為濟寧（Ruslan Zinin）的25歲男子，他在開槍前曾高叫「無人會去戰鬥」、「我們現在都要回家了」。中彈指揮官為葉利謝耶夫（Aleksandr Eliseyev），報道指他情況嚴重，正接受深切治療。

網上流傳的片段顯示，槍手開出至少一槍，他開槍後，現場多人逃跑及有人尖叫。

俄羅斯獨立新聞網站Astra指，據濟寧的母親Marina Zinina表示，濟寧本人沒有收到徵兵傳票，但他的好朋友收到，濟寧對此非常沮喪，因政府承諾只招募有軍事經驗的預備役人員，但他的好友沒有軍事經驗也收到徵兵文件。

▼慎入：網上流傳的事發片段，內有開槍場面▼

Video of a Russian man opening fire and killing the military commandant in a draft centre in the city of Úst-Ilimsk in Irkutsk region. The military commandant was the head of the local draft committee. He has died, according to reports. pic.twitter.com/knnWNJxE9Y — Andrew Roth (@Andrew__Roth) September 26, 2022

有人以俄語在Twitter發文，將募兵中心槍擊案、梁贊州的自焚事件，以及伊熱夫斯克的校園槍擊案相提並論，以及質問普京，要求他想想自己做了什麼事。

梁贊州的自焚事件，是一名目擊者向YA62.ru報告的，目擊者稱那名男子大喊他不想參加烏克蘭的特別軍事行動。

YA62.ru在26日報道自焚事件，並指俄執法部門拒絕評論事件，而緊急救護部門則說，沒有接到電話。

Russian man sets himself on fire to protest mobilization



This happened at the bus station of Ryazan, local media reports. Eyewitness says man shouted that he did not want to take part in the special operation in Ukrainehttps://t.co/OGiDnDtPsG

📽️ https://t.co/QLzHMHoFc8 pic.twitter.com/7feyAsO9DR — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) September 26, 2022

被捕示威者逾二千人

自俄羅斯總統普京宣布徵兵30萬人後，當地的反動員示威一直持續，人權組織OVD-Info稱，連日來的被捕人數升至超過2,000人。

多個徵兵辦公室遭縱火

《莫斯科時報》（Moscow Times）引述當地俄媒統計，在動員令頒布後，全國至少有17個徵兵辦公室遭縱火。

同日俄校園驚傳槍聲

俄羅斯中部伊熱夫斯克（Izhevsk）一間學校26日發生校園槍擊案，死亡人數已增至13日，當中包括師生及保安員。當局公布槍手身份，是34歲的阿爾喬姆・卡贊采夫，他是該校畢業生。他在作案後於校內自殺身亡。

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俄衛網公布最新資料，案中死亡人數增至13人，包括7名未成年人士，另有14名兒童及7名成人受傷。

俄羅斯負責調查大型罪行的俄羅斯調查委員會稱，槍手戴上黑色頭套，以及一件有納粹圖字的黑色汗衫行兇。

委員會新聞處稱，兇手名為阿爾喬姆・卡贊采夫，生於1988年，是該校畢業生。

新聞處稱：「俄調查委員會調查人員確定襲擊伊熱夫斯克中學的人的身份。這是阿爾喬姆・卡贊采夫，1988年出生，伊熱夫斯克人，畢業於這所學校……正研究襲擊者的個性、其觀點和周圍的人。目前正核查其是否信奉新法西斯觀點和納粹思想。」

俄偵委補充道，目前正對槍手的居所展開搜查。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫告訴記者：「從伊熱夫斯克傳來了悲慘消息。綜合考慮，一個新法西斯組織或團體中的分子對一所學校實施了襲擊。」

校園浴血 家長哭嚎

出事的學校是位於俄羅斯東部伊熱夫斯克的88號學校（School No. 88）。從Twitter上流傳的影片可見，校外有大批民眾聚集，當中可能包括前來等候最新消息的學生家長，現場不時傳出哀傷的哭喊聲。

片中可見，有傷者被運出來，有人是躺在擔架床，亦有成年的傷者能自行步出，他的襯衣上包括前胸及後背位置都有鮮血。他步出學校時步履亦見蹣跚。

俄羅斯內政部設於烏德穆爾特共和國（Udmurt Republic）的分部證實事件，並指槍手殺害學校保安員後自殺。烏德穆爾特共和國宣布為死者哀悼。

烏德穆爾特共和國首長Aleksandr Brechalov稱，執法人員及緊急救援人員已奉命到場。

部份死者身份公開

英國小報《每日星報》稱，槍手身穿黑衣，在課堂進行途中闖入課室開槍。報道披露部份死難者身份，他們分別是12歲的Enews、7歲的Alina、7歲的Karim B、10歲的Matvey U以及16歲的Daniil I。他們看來都是該校學生。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯總統普京為伊熱夫斯克校園槍擊案的死者哀悼。

俄羅斯以往亦曾發生校園槍擊案，2021年5月，一名少年槍手在韃靼共和國首府喀山（Kazan）殺死7名兒童和2名成人。2022年4月，一名武裝男子在烏里揚諾夫斯克（Ulyanovsk）中部地區的一所幼兒園殺死了兩名兒童和一名教師，然後自殺。

發生槍擊案的88號學校所在地：

俄羅斯塔斯社稱，案發後校內師生都已被疏散。

伊熱夫斯克位於烏德穆爾特共和國，是一個人口64萬的城市。它位於烏拉山脈以西，距離莫斯科以東約960公里。

出事的學校位於伊熱夫斯克市中心，接近該市行政大樓。這間學校有80名教師、1000名學生。

↓以下是部份在Twitter上流傳，疑似是案發現場學校外的圖片：

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↓網上流傳疑似出事學校的照片及影片：

▼有網民稱，案中死亡人數已增至10人：

⚡️Число пострадавших в результате стрельбы в ижевской школе выросло до 10 человек.



Путин! Ты хоть понимаешь что ты натворил?!!! pic.twitter.com/5MIepAB7TM — ❗️ Война до победы и.❗️ (@55privet555) September 26, 2022

▼從片中可見，一名男子襯衣的胸部及背部都有血：

The Investigative Committee of the #Russian Federation reports that nine people were killed in the school shooting in #Izhevsk - 5 schoolchildren, 2 guards and 2 teachers. pic.twitter.com/11s9PqLUuL — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022

▼烏德穆爾特共和國首長Aleksandr Brechalov表示，槍手已自殺。此外網上流傳槍手遺體的照片。

18+. Фото стрелка из ижевской школы публикует BAZA pic.twitter.com/vHzqbqAeAA — Vero_Nika 🇷🇺 Z V (@Vero_Nika282) September 26, 2022

Several reported dead, including children in #Izhevsk school shooting. Ambulance, police are at the scene.



As per reports Gunman reportedly shot himself.#Russia pic.twitter.com/7kRQWx7HLV — Rahul Upadhyay (@rajrahulnews) September 26, 2022