美國饒舌歌手Coolio逝世享年59歲　疑死於心臟驟停

美國知名Hip-hop饒舌歌手Coolio（本名 Artis Leon Ivey Jr.）9月28日被發現於朋友家中逝世，終年59歲。



Coolio經理人波西（Jarez Posey）向美聯社表示，Coolio去世當晚，生前身在洛杉磯康普頓（Compton）友人家中，他稱往洗手間，之後未有回來。有朋友致電他，他卻沒接聽電話，及後他被發現倒臥洗手間地板。他被當場證實死亡，疑死於心臟驟停。有關方面稱，其死因有待進一步確認。

他1980年代入行，但到1995年才憑Gangsta’s Paradise一曲享譽全球。這首歌是電影《非常教師》（Dangerous Minds，又譯作危險遊戲》的主題曲。電影由米雪菲花（Michelle Pfeiffer）主演。

Coolio在1996年贏得6項格林美獎。在電影和電視方面，他以演員和音樂家的身份參與了超過25部電影和連續劇的演出。此外他亦獲得5個格林美獎提名。

外界估計他在職業生涯累積多達150萬美元的財富。

90年代著名Hip-hop饒舌歌手Coolio（本名 Artis Leon Ivey Jr.）昨日（28日）被發現於朋友家中逝世，終年59歲。（Getty）

Coolio生於美國賓夕法尼亞州莫內森（Monessen），當地位於匹茲堡（Pittsburgh）以南。他之後遷往康普頓，在當地就讀社區學院。他曾任職志願消防員及機場保安，後來再全職投入音樂事業。

他的音樂事業生涯在1994年發布名為It Takes a Thief的專輯後起飛，主打歌Fantastic Voyage曾登上Billboard Hot 100（百大熱門單曲榜）第三位。1年後Gangsta’s Paradise成為這個榜單的第一位金曲。