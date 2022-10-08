以非洲裔囚犯作不道德醫學實驗　美國費城道歉

美國費城（Philadelphia）市政府10月6日就上世紀在一所監獄裏進行的不道德醫學實驗正式道歉，這些實驗的對象絕大部份是非洲裔男性。



新華社10月8日稱，據費城市政府發表的聲明，上世紀50年代至70年代，費城霍姆斯伯格監獄（Holmesburg Prison）的囚犯被故意曝露於藥品、病毒、黴菌、石棉、甚至二噁英之中。接受這些實驗的囚犯絕大多數是非洲裔，許多人是文盲，他們在監獄裡等待起訴，試圖攢錢保釋。

聲明說，這是美國歷史上對有色人種進行不光彩和不道德醫學實驗的又一悲劇案例。

美國費城（Philadelphia）市政府2022年10月6日就上世紀在一所監獄裏進行的不道德醫學實驗正式道歉，這些實驗的對象絕大部份是非洲裔男性。圖為2022年10月6日一名男子安東尼（Edward Anthony ）接受媒體訪問，憶述自己參與實驗的經過。他當時是那個監獄的囚犯。（AP）

費城市長肯尼（Jim Kenney）表示，雖然發生在數十年前，但這種醫學種族主義實踐造成的歷史影響和創傷已經持續幾代，直至今日，必須反思過去的暴行。 「沒有任何藉口，我們正式向那些遭受非人道和可怕虐待的人致以真誠的道歉。」

據報道，這些實驗由賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）研究者克利格曼（Albert Kligman）進行，涉及皮膚病、生物化學和製藥研究，許多囚犯因為這些實驗留下終身疤痕和健康問題。

克利格曼2010年過世。賓夕法尼亞大學2021年發表道歉聲明，並將他的名字從該校一些名譽稱號中去除。

另據歷史資料顯示，美國聯邦政府公共衞生局（PHS）1932年開始在亞拉巴馬州（Alabama）與塔斯基吉學院（Tuskegee Institute）合作，招募數百名非洲裔美國人作為實驗對象研究梅毒及其對人體的危害，卻沒有妥善醫治實驗對象。 40年後，這項實驗才被叫停，白宮為此發表總統道歉書。