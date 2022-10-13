歐盟未就天然氣價格設限達共識

撰文：洪怡霖
出版：更新：

歐盟能源部長10月12日同意自2023年夏季起聯合採購天然氣，但未能就天然氣價格上限達成共識。

根據英媒，歐洲進入俄天然氣短缺的冬季、面臨生活成本危機及迫在眉睫的經濟衰退威脅之際，歐盟27國正計劃下一步行動，以抑制能源價格和保護消費者免受賬單價格飆升影響。

報道指，歐盟能源部長12日在捷克首都布拉格（Prague）召開非正式會議，嘗試就歐盟委員會（European Commission）應提出的下一個緊急能源措施提供更明確的指示，但各國仍無法決定他們想要什麼。

歐盟輪值主席國捷克工業部長西克拉（Jozef Sikela）稱：「我確信今天的會議有助消除成員國之間的分歧」。

西克拉指，各部長已同意2023年夏季開始聯合購氣，捷克11月將召開歐盟部長緊急會議，以批准即將提出的議案。

以色列黎巴嫩達成海上邊界協議　歐洲獲新天然氣來源馬克龍：法國不支持在西班牙半島興建新天然氣管道日本不滿中方單方面開發東海天然氣油田　向北京抗議瑞典：北溪2號天然氣管道泄漏略有增加
歐盟
天然氣
俄羅斯