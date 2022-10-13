歐盟未就天然氣價格設限達共識

歐盟能源部長10月12日同意自2023年夏季起聯合採購天然氣，但未能就天然氣價格上限達成共識。



根據英媒，歐洲進入俄天然氣短缺的冬季、面臨生活成本危機及迫在眉睫的經濟衰退威脅之際，歐盟27國正計劃下一步行動，以抑制能源價格和保護消費者免受賬單價格飆升影響。

Intenzivní jednání ministrů pro energetiku probíhala nejen během neformální Rady ministrů, ale také například včera dlouho do noci.



Věřím, že i díky tomu jsme se dnes opět posunuli směrem k našemu cíli - zajistit dostatek energií za přijatelné ceny. pic.twitter.com/F0b4n1mIv1 — Jozef Síkela (@JozefSikela) October 12, 2022

報道指，歐盟能源部長12日在捷克首都布拉格（Prague）召開非正式會議，嘗試就歐盟委員會（European Commission）應提出的下一個緊急能源措施提供更明確的指示，但各國仍無法決定他們想要什麼。

歐盟輪值主席國捷克工業部長西克拉（Jozef Sikela）稱：「我確信今天的會議有助消除成員國之間的分歧」。

西克拉指，各部長已同意2023年夏季開始聯合購氣，捷克11月將召開歐盟部長緊急會議，以批准即將提出的議案。