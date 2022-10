亞信峰會｜王岐山致辭全文　籲加強團結協作妥善應對挑戰

中國國家副主席王岐山10月13日出席亞洲相互協作與信任措施會議(Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia,CICA)第6次峰會並致辭。他稱亞信應加強團結協作,妥善應對挑戰,致力於構建亞洲命運共同體。



以下為王岐山致辭全文:



尊敬的托卡耶夫總統,

各位同事,

很高興出席亞信第六次峰會。感謝主席國哈薩克斯坦為此次峰會所作的精心準備和周到安排。

今年是亞信成立30周年。30年來,亞信在地區和國際事務中發揮了積極的建設性作用。哈方作為亞信倡議國,為亞信發展作出重要貢獻,中方對此表示讚賞。

各位同事,

當今世界正經歷百年未有之大變局,國際形勢中不穩定、不確定因素日益突出。作為亞洲重要的安全合作論壇,亞信應加強團結協作,妥善應對挑戰,致力於構建亞洲命運共同體。

——堅持互尊互信,維護亞洲地區和平穩定。我們要謀求共同、綜合、合作、可持續的安全,通過對話協商管控分歧和矛盾,妥善應對傳統安全與非傳統安全威脅挑戰。習近平主席提出全球安全倡議,為破解全球安全難題指明了方向。中方願同地區國家一道,推進落實這一倡議,共同守護亞洲和平安寧。

——堅持互惠互利,促進亞洲國家發展繁榮。我們要深化高質量共建「一帶一路」合作,推進全方位互聯互通和區域一體化建設,為共同發展增添強勁動力。中方願同各方攜手努力,積極推動全球發展倡議落地見效,加快落實聯合國2030年可持續發展議程,助力各國可持續發展。

——堅持互學互鑒,倡導亞洲文明和諧共生。開放包容帶來進步,固步自封導致落後。我們要以海納百川的胸懷,超越意識形態和社會制度差異,弘揚亞洲價值理念,開展不同文明交流對話,讓亞洲大陸多樣文明百花齊放。

——堅持公平正義,維護亞洲國家正當權益。我們要堅定支持彼此走符合本國國情的發展道路,維護以聯合國為核心的國際體系,倡導真正的多邊主義,反對霸權主義和強權政治,維護好亞洲國家根本和長遠利益。

中方始終從戰略高度和長遠角度看待亞信發展,支持亞信升級為國際組織大方向。中方將發揮好相關領域協調國作用,辦好農業、綠色發展、金融、智庫等領域交流培訓活動,同各方一道推動亞信合作邁上新台階。

各位同事,

中國共產黨即將召開第二十次全國代表大會。我們將站在新的歷史起點,擘畫中國未來發展。中國的發展離不開世界,世界的繁榮需要中國。我們願同各方在良性互動、合作共贏中一起邁向更美好的未來。

謝謝大家。