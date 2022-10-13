亞信峰會｜王岐山致辭全文　籲加強團結協作妥善應對挑戰

中國國家副主席王岐山10月13日出席亞洲相互協作與信任措施會議（Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia，CICA）第6次峰會並致辭。他稱亞信應加強團結協作，妥善應對挑戰，致力於構建亞洲命運共同體。



以下為王岐山致辭全文：



尊敬的托卡耶夫總統，

各位同事，

很高興出席亞信第六次峰會。感謝主席國哈薩克斯坦為此次峰會所作的精心準備和周到安排。

今年是亞信成立30周年。30年來，亞信在地區和國際事務中發揮了積極的建設性作用。哈方作為亞信倡議國，為亞信發展作出重要貢獻，中方對此表示讚賞。

各位同事，

當今世界正經歷百年未有之大變局，國際形勢中不穩定、不確定因素日益突出。作為亞洲重要的安全合作論壇，亞信應加強團結協作，妥善應對挑戰，致力於構建亞洲命運共同體。

——堅持互尊互信，維護亞洲地區和平穩定。我們要謀求共同、綜合、合作、可持續的安全，通過對話協商管控分歧和矛盾，妥善應對傳統安全與非傳統安全威脅挑戰。習近平主席提出全球安全倡議，為破解全球安全難題指明了方向。中方願同地區國家一道，推進落實這一倡議，共同守護亞洲和平安寧。

——堅持互惠互利，促進亞洲國家發展繁榮。我們要深化高質量共建「一帶一路」合作，推進全方位互聯互通和區域一體化建設，為共同發展增添強勁動力。中方願同各方攜手努力，積極推動全球發展倡議落地見效，加快落實聯合國2030年可持續發展議程，助力各國可持續發展。

——堅持互學互鑒，倡導亞洲文明和諧共生。開放包容帶來進步，固步自封導致落後。我們要以海納百川的胸懷，超越意識形態和社會制度差異，弘揚亞洲價值理念，開展不同文明交流對話，讓亞洲大陸多樣文明百花齊放。

——堅持公平正義，維護亞洲國家正當權益。我們要堅定支持彼此走符合本國國情的發展道路，維護以聯合國為核心的國際體系，倡導真正的多邊主義，反對霸權主義和強權政治，維護好亞洲國家根本和長遠利益。

中方始終從戰略高度和長遠角度看待亞信發展，支持亞信升級為國際組織大方向。中方將發揮好相關領域協調國作用，辦好農業、綠色發展、金融、智庫等領域交流培訓活動，同各方一道推動亞信合作邁上新台階。

各位同事，

中國共產黨即將召開第二十次全國代表大會。我們將站在新的歷史起點，擘畫中國未來發展。中國的發展離不開世界，世界的繁榮需要中國。我們願同各方在良性互動、合作共贏中一起邁向更美好的未來。

謝謝大家。