亞信會議開幕　普京籲恢復全球供應鏈

亞信會議第6次峰會10月13日在哈薩克首都阿斯塔納(前稱:努爾蘇丹)揭開序幕之際,俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)呼籲消除所有人為障礙,恢復商品供應鏈。



根據俄羅斯衛星通訊社,普京在亞信會議上表示,全球政治正發生巨變,多極化世界正在到來,亞洲開始扮演重要角色。

普京還說,全球能源價格波動加劇,必須使本幣結算更高效,這有助鞏固國家主權。

他也提到阿富汗問題,「令人遺憾的是,阿富汗仍是地區一大嚴峻安全風險,今天已有同仁提到這一點。這個國家在被美國和北約駐軍20多年後,政治潰散,沒有能力自行解決與恐怖威脅相關的問題」。

亞信會議:圖為10月13日,俄羅斯總統普京抵達哈薩克首都阿斯塔納。(AP)

伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)發表講話時稱,新的亞洲需要一種新的互動模式來應對新的經濟挑戰。

萊希談及2個重要事項,包括使用區域貨幣建立金融合作機制,以及在新的亞洲區域合作機制框架內共同應對「經濟恐怖主義」。

科威特成亞信新成員

東道國哈薩克總統托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)13日宣布接納科威特為亞信成員國。

托卡耶夫稱,如果對科威特加入亞信會議沒有異議,那麼就做出這個決定,「我歡迎科威特國成為第28個成員國」。

亞信第6次峰會10月13日在哈薩克首都阿斯塔納開幕。圖為各成員國的代表合照。(AP)

CICA成員國還在亞信峰會上通過把會議轉型為國際組織的聲明。

亞信會議是什麼?

亞信會議全名為亞洲相互協作與信任措施會議(Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia,CICA)。除科威特和哈薩克外,亞信成員國包括阿富汗、阿塞拜疆、巴林、孟加拉、柬埔寨、中國、埃及、印度、伊朗、伊拉克、以色列、約旦、 吉爾吉斯、蒙古、巴基斯坦、巴勒斯坦、卡塔爾、韓國、俄羅斯、斯里蘭卡、塔吉克、泰國、土耳其、阿聯酋、烏茲別克和越南。