英國內政大臣柏斐文辭職　一週內第二度有閣員下台

英國政壇再次傳出大地震，內政部10月19日1證實，內政大臣柏斐文（Suella Braverman）已經辭職，是一週內第二名下台的內閣成員。她的空缺由前運輸大臣夏博思（Grant Shapps）接替。



英國廣播公司（BBC）、天空新聞（Sky News）等傳媒報道，柏斐文曾擔任英格蘭及威爾斯總檢察長、北愛爾蘭法律事務專員，並在首相卓慧思（Liz Truss）上台後獲委任內政大臣一職，前者是保守黨內部右翼勢力的代表人物之一，而且一直在移民政策上，採取更嚴格的措施，惟她擔任內政大臣只有43天之後就辭職，亦為自1834年以來任期最短的一位。

據BBC了解，她曾在下午於國會和卓慧思單獨會面，而且並非因為與政府政策有分歧而辭職，而是違反內閣官員守則，形容是「無心之失」。

柏斐文之後在社交平台公開辭職信，稱自己當天較早時利用私人電郵向一名信任的國會同僚傳送一份關於移民政策的官方文件，但發現此舉違反技術規定，並已即時報告。不過她認為自己身為內政大臣，應保持最高標準，因此辭職是最正確的做法。

My letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/TaWO1PMOF2 — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) October 19, 2022

卓慧思上台後不久就推出極大爭議的「迷你預算」，拖累外界對英國經濟的信心，時任財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）在14日被辭退，由前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）接任，並取消大部份「迷你預算」內容。